Feliz vacunación y próspero año nuevo

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

OPINIÓN. Como caídas del cielo, como regalo de Navidad. Así se promocionó desde el gobierno central la llegada de las primeras vacunas de Pfizer/BioNTech a Costa Rica. La fecha no podía ser mejor, un 23 de diciembre con actividad protocolaria en el Aeropuerto Juan Santamaría e inicio de la vacunación al día siguiente.

A la terminal aérea llegaron Salas, Macaya, Alvarado, y otros tantos jerarcas vinculados a la gestión de una pandemia a la que le restan pocos meses para cumplir un año de hacer estragos en el país. En la retina de miles de costarricenses quedó grabado no solo el avión de DHL, sino también una curiosa fotografía que nos remontó a los años dorados de los Backstreet Boys (suena I want it that way).

Por supuesto que no faltó quien criticara el colorido evento, “Es de las últimas oportunidades de este gobierno para recuperar la popularidad”, mencionaron algunos en la galaxia virtual de las redes. El 24 de diciembre, siendo las 10:30 de la mañana, mientras unos corrían a hacer las compras de la cena navideña, otros iban camino a la playa y doña María preparaba tamales con los nietos; cuatro costarricenses recibieron por regalo las primeras dosis de la vacuna. Punto doble para colacho Alvarado.

Los registros históricos tendrán entre sus páginas a doña Elizabeth Castillo Cervantes, de 91 años, don Jorge De Ford Almetlla, de 72 años, y los funcionarios del CEACO, el doctor José Acuña Feoli, médico, y la doctora Tatiana Sancho Chacón, enfermera.

El inicio de la vacunación coincidió con un momento en que las salas hospitalarias están a tope. También, con la euforia del fin de año y el muy esperado título número 30 de la Liga Deportiva Alajuelense. La celebración de los rojinegros, lamentablemente inundó las calles de Alajuela de personas gritando a todo pulmón el unísono “LIGA CAMPEÓN, LIGA, LIGA, LIGA CAMPEÓN”. ¿Tendremos un aumento mayor de casos? pues, creo que redondo es y la gallina lo pone.

Continuando con el universo fútbol, nos encontramos con un Saprissa que volvió a ser tendencia y noticia, al darse a conocer la salida de su jugador más representativo en los últimos años: Johan Venegas. La polémica y el “burumbum” surgieron por el hecho de pasar a terrenos del archirrival, donde es altamente odiado por su pasado. A ese picadillo de papa se suma la llegada de Celso Gamboa a la presidencia de Limón FC, junto al “carismático” Esteban Alvarado.

Si usted es de los que creció escuchando rock en español, permítame recomendarle “Rompan Todo” de Netflix. Documental de 6 episodios donde se exponen los primeros pasos del rock, hasta la actualidad, en América Latina. Valga decir que los capítulos iniciales son un tanto pesados, pues vienen cargados de muchos datos, pero luego mejora, con más transiciones musicales. Me despido, no sin antes desearle mejores tiempos, recuerde que todo lo malo tiene su fin.

¡GRACIAS, TOTALES!