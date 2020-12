Hacienda Los Lagos apuesta al turismo ecológico en San Ramón

Próximamente abrirá su restaurante de pizza a la leña.

Anyelin Campos

acampos@elsoldeoccidente.com

Emprendimiento. A solo 30 kilómetros de San José, se ubica Hacienda Los Lagos, un proyecto por el que la Familia Víquez ha trabajado ya durante muchos años para poner a su disposición. Este emprendimiento ubicado en Piedades Norte de San Ramón busca desarrollar y mejorar el turismo rural, comunitario y gastronómico de la zona de Occidente.

En un ambiente familiar, de descanso, en armonía con la naturaleza, Hacienda Los Lagos cuenta con lagos, cabañas, granja, senderos, zonas verdes, sala de eventos, ranchos, terrazas, zona de juegos para niños y próximamente restaurante de pizza a la leña.

Hacienda Los Lagos es solo un ejemplo de los muchos emprendimientos que se están desarrollando en esta zona del cantón ramonense, un sitio que gracias a su riqueza natural se ha dado a la tarea de crecer y situarse como un punto referente del agroturismo en el país

“La zona de Piedades Norte, Bajo La Paz, San Ramón es uno de los lugares más bellos que encontramos en Costa Rica, usted puede realizar paseos de familia de un solo día, además tenemos la gran ventaja de que estamos formando una oferta gastronómica excelente. En la zona los empresarios nos hemos organizado para ofrecer gran amplitud de opciones para las personas que le guste caminar, disfrutar de la naturaleza y el buen comer”, mencionó Julio Víquez propietario de Hacienda Los Lagos y miembro de la Asociación de Desarrollo Agroturístico de La Paz de San Ramón.

Para estos empresarios San Ramón y su ubicación geográfica estratégica, es una de las zonas del país con mayor potencial para desarrollar este tipo de turismo.

“Queremos dar a conocer todo el potencial que tiene el cantón y además atraer más turismo a San Ramón que cuenta con mucho que ofrecer, por eso estamos unidos junto la Asociación de Turismo de Bajo La Paz para crear proyectos que incentiven el turismo para este próximo año, que a raíz de la pandemia tanto se ha visto afectado”, explicó Adriana Chavarría, marketing Hacienda Los Lagos.

Hacienda Los Lagos promete actividades familiares, de la mano del talento ramonense, como viernes música troba, y fines de semana actividades recreativas, en trabajo en conjunto con otros emprendedores de la zona, incentivando así no solo el turismo, si no también dándole espacio a la cultura, la música y el deporte.

Reseña. “Cuando llegue a la Hacienda, hace 25 años, esto era un lote de caña de azúcar, pero mi visión era tener una hacienda de descanso y tener un restaurante era mi sueño. Siempre me apasioné por la cocina, el dar un buen servicio me fue inculcado en la familia, y me hace muy feliz el tener personas en mi casa.

Por ello nace la Hacienda como un lugar para que las personas vengan, disfruten, descansen y que se vayan con un pedacito de nosotros, aquí siempre van a tener un espacio para su disfrute.

Mi sueño es verlo crecer y crecer año a año, y que la Hacienda se convierta no solo en mi casa, sino también en la de ustedes”, compartió el propietario.

En los últimos meses el turismo en general ha tenido un gran receso debido a la pandemia, sin embargo, Don Julio y su familia no han dejado de trabajar y planean para muy pronto la apertura de su nueva pizzería.

“Creemos que las oportunidades solo se presentan una vez en la vida, y que cualquier momento es bueno para emprender, lo único que se necesita es motivación, creer en uno mismo, pasión, amor por lo que se hace, confianza y claro Dios con nosotros. Esperamos traer mucha felicidad a nuestros visitantes”, agregó Julio Víquez (hijo), administrador del proyecto.

Dese la oportunidad de explorar todos los rincones del cantón poeta, la Hacienda ya tiene abierto al público las cabañas y la zona de jardines. puede hacer su reserva mediante el whatsapp 8340-5848. Y se espera la apertura del restaurante en los próximos días, la fecha será anunciada en sus redes sociales Hacienda Los Lagos tanto en Facebook como en Instagram.

Entre las actividades que ofrece la Hacienda están: pesca de tilapia, senderos cortos para caminatas, disfrutar de la tranquilidad de los jardines, parque infantil, cabañas equipadas con camas matrimoniales, jacuzzi, cocina, chimenea y baño, también ranchos y con fogata al aire libre. Cuenta con ley 7600 y es un lugar con ambiente pet friendly.