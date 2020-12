Conozca una de las mayores amenazas para la salud pública mundial

Para el 2050 la resistencia a los antibióticos ocasionaría 10 millones de fallecimientos anuales y se convertiría en la principal causa de muerte, según la OMS.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

SALUD | Las bacterias, hongos y parásitos se fortalecen con el paso del tiempo y superan los antibióticos existentes para tratarlos. Así es como han aparecido infecciones sin cura que pueden acabar con la vida de un paciente.

Esto es lo que se conoce como resistencia antimicrobiana (RAM) que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se da cuando estos microorganismos sufren cambios y los medicamentos dejan de ser eficaces para combatirlos.

Las bacterias y su resistencia a los tratamientos convencionales son actualmente uno de los principales desafíos de la salud pública mundial.

Para la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) el correcto uso de los antibióticos y su impacto en la disminución de la resistencia antimicrobiana son fundamentales de cara al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.

Según la OMS, para el 2050 la resistencia antimicrobiana ocasionaría 10 millones de fallecimientos anuales y se convertiría en la principal causa de muerte.

La doctora Monique Baudrit, gerente médica de Pfizer, explica que “los antibióticos son uno de los recursos médicos más valiosos que tiene la salud pública” y que por ello es importante darle un uso adecuado.

“Su abuso y uso irresponsable (de antibióticos) por parte de la población es un desafío que nos corresponde a todos entender y atender”, destacó Victoria Brenes, Directora Ejecutiva de Fedefarma.

¿Qué estamos haciendo mal?

Tomar antibióticos cuando no se necesitan, tomarlos muy a menudo o por un motivo equivocado, no ingerir los medicamentos por el periodo que el médico recetó, usar fármacos que no fueron recetados para el paciente e ingerir antiobióticos sobrantes de tratamientos anteriores. Esa es la lista de errores que deben evitarse.

La doctora Baudrit asegura que la pandemia por COVID-19 también ha afectado la lucha contra la resistencia de antiobióticos, pues se ha aumentado la prescripción de estos medicamentos para prevenir infecciones secundarias.

Ciertos estudios han demostrado que debido al aumento de consultas vía teléfono, se ha presentado una mayor prescripción de antibióticos en las citas virtuales que en las presenciales.

Prevenir la resistencia a antibióticos. El avance de las super bacterias también está en manos de la ciudadanía. Entre las prácticas responsables se encuentran el no tomar antibióticos sin receta médica ni compartirlos con otra persona; seguir el tratamiento todos los días indicados, ser constantes con el lavado de manos y la higiene personal, y acudir al médico para que valore siempre su condición.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las personas con infecciones difíciles de tratar o gravedades en su enfermedad podrían: tener más probabilidades de ser hospitalizadas e incurrir en altos gastos médicos, tomar más tiempo para recuperarse y/o morir por la infección.

Doctora Monique Baudrit gerente médico de Pfizer Centroamérica y Caribe