La virtualidad le abre un escenario a la música lírica en Costa Rica

Vecinas de Occidente promueven evento internacional

Andrés Castro

acastro@elsoldeoccidente.com

NARANJO. Muy bien sabemos de las barreras impuestas a la difusión cultural debido a la realidad que afrontamos. No obstante, si a eso le agregamos desconocimiento social de un género musical, el reto es mayor.

Con ese panorama, la naranjeña Fernanda Campos; la griega Elsa Castro, y la desamparadeña Catalina Morales; decidieron organizar hace unos meses la primera edición de Latinoamérica en Voz de Soprano.

Concierto virtual que el pasado 12 de septiembre reunió a representantes de 6 países y que para el 19 de diciembre (al cierre de nuestra edición impresa) tenía prevista una segunda edición de la que serán parte voces soprano de México, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Colombia, Paraguay, Chile y Costa Rica.

“El género lírico, con el que se canta ópera, no está tan interiorizado en la educación costarricense. Por eso queremos abrir un nuevo espacio para generar público. En el primer concierto tuvimos 7.000 vistas, la mayoría de público era nuevo, les encantó”, manifestó Fernanda Campos.

La naranjeña es una enamorada de la música. Apenas con 5 años dió las primeras señales de talento y amor por el canto: “Siento que no puedo dedicarme a algo más, siempre he cantado, me conocen por eso. El país ofrece varias opciones para estudiar, fue así como decidí ir a la Escuela de Artes Musicales en la Universidad Costa Rica.

Te metés en esto y ya no hay salida, fue una inquietud a la que quise responder, la voz te elige, no la elegís, la música te elige. Eso hicimos nosotras, en el país hay muchos talentos líricos en todas las comunidades”.

Sus cómplices para la organización de Latinoamérica en Voz de Soprano, son Catalina Morales, ingeniera industrial que paralelamente se ha dedicado al canto. También la griega Elsa Castro, quien dio sus primeros pasos en la música popular, con su padre como referente y que en cierto momento se enamoró de la ópera.

Si usted quiere apoyar el proyecto de estas costarricenses, ingrese a la página en Facebook “@latinoamerica.envoz”. Ahí encontrará los respectivos conciertos e información de un género musical que se abre un espacio con la virtualidad como escenario.

*Fotografía: A cargo de personal del Teatro Eugene O’Neill. De izquierda a derecha: Fernanda Campos, Rubia Santos (pianista brasileña que apoya el proyecto), Elsa Castro y Catalina Morales.