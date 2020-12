RETO para el turismo regional en el 2021

Andrés Castro

acastro@elsoldeoccidente.com

NARANJO. Si hay alguien que conoce el engranaje del turismo en la zona Occidente es Ginnette Prado. Naranjeña vinculada al sector desde distintos ámbitos, y actualmente, una de las personas que lidera la Red de Empresarios Turísticos de Occidente (RETO).

Conversamos con ella sobre las expectativas de cara al 2021. Año en el que se espera un repunte en la llegada de visitantes al país. Y en el que nuestra región, seguirá buscando quedarse con una parte del rédito económico generado, pues bien sabemos, la mayor parte del turismo es de paso.

“Es importante que el turismo nacional entienda lo que es la cadena de valor, sin ello no podemos reactivar la economía. Eso es lo que hace el turismo. Si tengo mi hotel lleno voy a solicitar camareras y si además ofrezco alimentación se genera encadenamiento”, indicó Prado.

Durante los últimos meses del 2020, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) apostó, en gran medida, al turismo nacional. La campaña Vamos a Turistear, tuvo bastante presencia en medios de comunicación y redes sociales. Su intención, generar oportunidades y motivar la movilidad de los ticos.

“El costarricense, desgraciadamente tiene mucha desconfianza por las situaciones que se han dado. Agencias que empezaron con viajes a nivel internacional, pero que estafaron. Por ese motivo, muchos prefieren hacerlo directamente, entonces ahí se rompe la cadena de valor”, agregó Prado.

La Red de Empresarios Turísticos de Occidente (RETO) surgió en medio de las dificultades desencadenadas por la pandemia. La unidad les permitió acceder a capacitaciones del ICT. Además, promoción nacional e internacional, materializada en la visita de periodistas, agentes de viajes, entre otros.

“Hemos logrado agruparnos, que el propio empresario vea que eso es importante. Tal vez, si no fuese por el grupo, a varios de los compañeros que se visitó, no hubiese llegado el bloguero alemán (Daniel Tischer, ver nota aparte) porque el ICT no los conoce. Al contactarnos, se informó sobre lo que tenemos en la zona”.

Aventura, aguas termales, caminatas. Eso y mucho más tiene para ofrecer Occidente. Oferta, en su mayoría, ofrecida de manera individual y motivo por el cual tiene a los integrantes de RETO trabajando en la elaboración de paquetes turísticos que generen cadenas de valor.

*Fotografía: Agentes de viajes minoristas en visita a la región. Cortesía de Ginette Prado.