Taylor Swift presenta su nuevo álbum “EVERMORE”

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

Espectáculos. Taylor Swift, no para de sorprender en este 2020, esta vez con el lanzamiento de su noveno álbum, “EVERMORE”, que sigue la línea de esa influencia íntima y personal con el que la cantante americana enamoro al mundo entero hace unos meses con el lanzamiento de “FOLKLORE”.

2020 ha sido un año de descubrimientos y autoconocimiento para la cantante norteamericana, desarrollando habilidades que le eran desconocidas previo a la pandemia; “no he podido dejar de escribir y este sin duda ha sido uno de los años más prolíficos y productivo de mi carrera, sacando al mercado dos álbumes escritos, paradójicamente: ‘Folklore’ y ‘Evermore'”, dijo Swift.

Álbum Tracklist:

1. willow // 2. champagne problems // 3. gold rush // 4. ‘tis the damn season 5. tolerate it // 6. no body, no crime (feat. Haim) // 7. happiness // 8. dorothea // 9. coney island (feat. The National) // 10. ivy // 11. cowboy like me // 12. long story short // 13. marjorie // 14. closure // 15. evermore (feat. Bon Iver)