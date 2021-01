Del desplante a la ministra de Educación y otras congojas

#LecturasLivianas | Desplante a la ministra de Educación en la Asamblea, Sanders convertido en meme, desastre futbolístico en España y gane del Saprissa sin despeine del Paté.

OPINIÓN. Nuevo edificio, pero las malas costumbres del pasado se mantienen. Por mucho tiempo, desde la Asamblea Legislativa se insistió en una comparecencia de Guiselle Cruz, ministra de Educación, para que rindiera explicaciones por el curso lectivo del 2020; sin embargo, el miércoles anterior cuando permanecía en el Plenario, a eso de las 5:30 p.m. se rompió el quórum.

¡Congoja! Pues ahora la jerarca tendrá que volver al “búnker” el próximo lunes, para responder inquietudes y explicar lo que se viene en este 2021, un modelo de educación híbrido de clases presenciales y a distancia, con el enorme reto de buscar a casi 18.400 estudiantes que quedaron rezagados. Volverá a un edificio legislativo al que finalmente le quitaron las latas que zinc que le rodeaban; posiblemente se instalará una valla perimetral que “estará abierta las 24 horas, los 365 días del año”, a menos que exista una movilización. A don Albino no le gusta esto.

El trabajo con más poder del mundo ya tiene nuevo inquilino. El hombre del “Our best days still lie ahead”, Joe Biden, ya está en la Casa Blanca. Su intención manifiesta es la de bajarle el tono a la polarización, retomar relaciones internacionales rotas y ponerle freno a la pandemia y sus efectos. Del lado de la oposición, tendrá a un partido Republicano dividido, entre quienes apoyan o no a Trump.

Los guantes y la postura del senador Bernie Sanders le dieron la vuelta al mundo durante el acto de posesión presidencial en Washington. Fue tal la viralidad, que hasta estuvo “presente” en una conferencia de prensa presidencial en Costa Rica. Si en este momento usted sigue sin entenderlo y no encuentra sentido a mi afirmación, ingrese a su buscador de confianza y escriba “memes Bernie Sanders”, ahí le verá donde usted hasta en La Pensión.

En el mundo del fútbol de vez en cuando ocurren accidentes, uno muy épico ocurrió esta semana cuando el glorioso y todopoderoso Real Madrid perdió contra el Alcoyano y se despidió prematuramente de la Copa del Rey. Si muchos no sabían de la existencia de Sanders, otros no teníamos la más remota idea del mencionado equipo de tercera división en España. Tras la jornada, llovieron las críticas y el viernes se informó del positivo de covid-19 en Zidane.

El próximo 3 de febrero tendremos la final de la Liga Concacaf con enfrentamiento entre equipos ticos. La Liga Deportiva Alajuelense se impuso en penales (5 – 4) ante el Olimpia de Honduras y Saprissa sacó la tarea, sin que el “Paté” se despeinara, frente al Arcahaie de Haití. Un gane rojinegro representaría la validación del que pinta como el más fuerte en territorio nacional, la victoria morada dejaría al equipo tibaseño como bicampeón del torneo.

Entre los pocos temas país que avanzarán o serán estira y encoge en este año preelectoral, está el pretendido préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El viernes se confirmó que de momento hay “pinky promise” entre los representantes del Gobierno de Costa Rica y el personal técnico del ente financiero. También, esta semana hubo polémica por la vacunación y desde Zapote hay un extraño silencio que ya inquieta. No siendo más, permítame pedirle que se lave otra vez las manos y use bien la mascarilla.

Recuerde siempre que “una buena actitud, una buena vida”.

