El 90% de los internautas ignora cómo crear una contraseña segura

Solo el 20% de los usuarios cambia la clave con regularidad.

Dos de cada cinco omiten las actualizaciones de sus dispositivos.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

Un estudio realizado por el comparador de seguros Acierto reveló que el 89% de las personas desconoce cómo crear una clave segura que proteja sus datos.

Otro dato alarmante es que solo un 8% es consciente de su propia ignorancia y el resto cree que basta con que no contenga el usuario o con alternar mayúsculas y números.

Una buena contraseña debería no solo combinar mayúsculas y números, sino también minúsculas y símbolos o signos de puntuación; y contar con más de ocho caracteres de longitud (cuanto más larga, más segura). Además, debería prescindir del nombre del propio servicio, así como de datos obvios como el nombre, año de nacimiento, palabras malsonantes y similares. Otro fallo recurrente es emplear la misma clave para todos los servicios. Una buena alternativa es usar un gestor de contraseñas.

Además, este estudio indica que dos de cada cinco ignoran las notificaciones de actualización automática de su equipo.

¿Cambiar la contraseña?

Esto pareciera no ser una opción, pues el 80% de los internautas no son conscientes de la importancia de cambiar la contraseña regularmente. Aunque están aquellos que lo hacen todas las semanas (un escaso 7%) y los que dejan pasar medio año (el 13%). El resto de los encuestados reconoció no hacerlo nunca (16,7%), casi nunca (30,7%) o muy de vez en cuando (32,4%).

¿Las consecuencias? Según los datos del comparador de seguros, más de la mitad de los internautas se han visto afectados por algún virus informático. El gran protagonista fue el malware, responsable de la infección en 1 de cada 5 ocasiones. El phishing, curiosamente, ocupa la última posición en este ranking, pues fue el causante de solo el 2% de los casos referidos.

Consejos de seguridad online

Más allá de las contraseñas, existen una serie de premisas clave para proteger los datos en línea. Para empezar, optar por conexiones seguras, es decir, evitar Wifis públicas y similares. Revisar las políticas de privacidad y configurar las opciones en apps y plataformas sociales, no descargar archivos ni apps de remitentes y proveedores desconocidos, deshabilitar los complementos innecesarios del navegador y realizar copias de seguridad son otras recomendaciones.

Por otra parte, en cuanto a compras online, conviene desconfiar de todos aquellos mensajes en cadena a través de WhatsApp que ofrecen suculentas y dudosas ofertas. Este tipo de links pueden no solo redirigir al usuario a portales fraudulentos, falsas páginas de Facebook y similares; sino también descargar un archivo que infecte su dispositivo. Para evitarlo y en los casos comentados, revisar el nombre de la url, verificar que el site se conecta a Internet por el protocolo https y comprobar que cuenta con el sello de confianza de Facebook será clave. En cuanto a las promociones, nada como acudir al navegador para buscar la oferta antes de pinchar en ella y de –por supuesto– difundirla.