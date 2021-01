Tome en cuenta estas recomendaciones…

MSc. Lilliam Guzmán. Directora académica/

Psicopedagoga; MG Capacitación Profesional.

La dinámica del mundo actual implica ritmos de vida enormemente acelerados, mayor demanda de competencias y especialización además de una continua reformulación de objetivos, metas y estrategias. Este entorno exige a las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, iniciativa, seguridad en sí mismos y capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, y por tanto, tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Hacer ambas cosas no es fácil. Para ello debemos ser ordenados y responsables si queremos cumplir con ambas actividades con éxito.

Trabajar mientras se estudia puede ser muy provechoso. Nos permite ingresar con más facilidad al mercado laboral donde deseamos desempeñarnos apenas concluyamos, costear los estudios y hacer contactos o incursionar en un área que está totalmente ajena a nuestras labores pero que siempre soñamos con obtener. Sin embargo, para obtener dichos beneficios, hay que hacer algunos esfuerzos.

Cuando una persona que trabaja decide estudiar es porque está motivado a moverse de su zona de confort y darse rumbo a una nueva dimensión. A medida que vuelve a los estudios y progresa a través de su educación, se cuestiona y re evalúa sus supuestos y su motivación dado que usa sus estudios para re-crear su vida.

Un estudiante que trabaja y estudia generalmente, es conservador porque ya ha encontrado una forma personal de reaccionar y presentar resistencia al cambio cuando ese cambio se les impone o no es lo que esperaba. Es decir, es difícil interesarlos en aprender algo nuevo si no siente que esto puede ayudarlo a resolver problemas en su trabajo o en su vida personal, o bien, que lo ayude a destacar entre sus compañeros o a progresar. De ahí la importancia de encontrar un centro de estudios que reconozca sus características y los impulse a seguir adelante; que tengan la oportunidad de participar activamente a fin de que sientan el aprendizaje parte de sus propias experiencias.

Si ya has decidido volver a los estudios y ya encontraste esa carrera y ese centro de estudios adecuado que te impulsará hacia adelante te damos una serie de recomendaciones para que logres el éxito que tanto deseas:

1. Sé organizado. El orden será importante. Lleva en tu agenda las fechas de pruebas que debes realizar y los plazos máximos de entrega de los trabajos. Procura hacer las tareas con tiempo; no te focalices únicamente en las horas que estás dentro del salón o taller sino también en los pendientes que debes resolver fuera de él. No pierdas de vista tus responsabilidades laborales tampoco.

2. Comunica tus obligaciones a los demás. Es aconsejable que quienes te rodean, tanto profesores, compañeros de estudio, trabajo y jefes, sepan dónde y cuándo estarás en determinado lugar. Negocia con tiempo si debes realizar cambios de fechas o turnos o pedir prórrogas a tus profesores de tus entregas o pruebas. No lo dejes para última hora. Como trabajador podrán surgirte imprevistos, crisis y una mayor demanda de servicios por lo que para poder cumplir con ello, deberás prever cierta flexibilidad más allá de las fechas de entrega, horarios de clase y empleo que serán inamovibles. Lo ideal es que tengas una rutina pero con ciertas libertades, si lo requieres.

3. Controla el estrés. El estrés será parte de tu vida pero deberás aprender a controlarlo y a vivir con él.

4. Sé realista. Nunca pierdas de vista lo dichoso que eres de poder trabajar y ganar dinero para vivir y costear tus estudios. Además, no te culpes si en alguna oportunidad no puedes cumplir con lo estipulado.

5. No pierdas de vista las razones que te motivan a trabajar y estudiar a la vez. No todas las personas se atreverían a hacerlo y seguro lo haces por determinadas razones. Por eso, no las pierdas de vista. Cuando sientas que ya no podés más recuerda los motivos que te impulsaron a iniciar y mantente firme en llegar a la meta.

6. Rodéate de personas que te motiven; que te “echen porras” cuando estés desanimado, personas que te den la mano cuando te vean caído o desanimado para levantarte y no para empujarte más hacia el suelo. Nadie dijo que sería fácil pero tampoco será imposible.

Vamos anímate y no perdás más el tiempo pensándolo y lánzate a conquistar tus sueños.