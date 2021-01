Grecia: Municipalidad pide mayor compromiso ciudadano frente al covid-19

El alcalde Francisco Murillo aseguró que serán más drásticos con la verificación del cumplimiento de aforo en establecimientos comerciales, bares y otros espacios públicos.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

GRECIA. El cantón griego actualmente está en alerta naranja debido a la cantidad de casos activos de coronavirus, cifra que a la fecha supera el millar. Ante la situación, este fue uno de los temas discutidos en la reciente sesión del Concejo Municipal.

Sobre el particular, el presidente del Concejo, Andrés Stanley, manifestó: “La municipalidad se ha puesto la camiseta en hacer propaganda, publicidad, pero yo quiero pedir también a las autoridades de las demás instituciones que conforman la Comisión de Emergencias. Creo que estamos recibiendo el látigo de la ciudadanía por algo que es responsabilidad de todos.

No es tiempo de ver el pasado, sino el futuro, para evitar un impacto mayor. Es necesario que la Fuerza Pública nos ayude con mayor presencia, el Ministerio de Salud en ver los aforos; porque la municipalidad no cuenta con todo el recurso necesario, ni con el personal técnico específico para ese tipo de cuestiones. Es necesario el compromiso ciudadano, nosotros solos no podemos”.

Durante la sesión, realizada la noche del 21 de enero, el alcalde Francisco Murillo, indicó: “Junto a las autoridades tomamos una serie de recomendaciones para ponerlas en práctica, para ser más drásticos con el tema del aforo en los negocios, bares, en algunas canchas donde hacen algún tipo de deporte. La Fuerza Pública también girará órdenes sanitarias. Muy drásticos con bares que no respeten el aforo, se cerrará por 3 días, se les dará un tiempo de 9 días, para ver si cumplen”.