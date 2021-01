LA RUTA DE LA CALIDAD

(La única ruta posible)

Giovanni Delgado Hidalgo, Ing. Agr.

Soy optimista. Llegaremos a ser el país en el que la excelencia sea parte de nuestra cultura. Es urgente e importante que esto suceda. Ser el país en el que, en forma natural, las tareas se realicen con los más altos estándares; no por obligación, sino porque así somos, por servir a los demás, porque tenemos ese propósito ya incorporado en nuestro ADN individual y social. Será lo común que hagamos nuestros quehaceres con amor y máxima consideración para con los demás. Las instituciones estarán enfocadas en la excelencia, la mejora continua y la evaluación objetiva, utilizando eficientemente los recursos para obtener óptimos resultados.

Para lograr esto nos falta mucho camino por recorrer, y el reto es grande. Basta con ir a realizar un trámite municipal, de salud, bancario, u otro, para darnos cuenta de que la realidad está lejos de ser la deseable; hay miles de personas recibiendo un salario a cambio de resultados mediocres. Urgen cambios de forma y de fondo. Veamos algunos casos reales:

Novela con un trámite municipal: Para un trámite municipal piden tres documentos; los llevamos y nos hacen saber que faltaron otros; queda devolverse y regresar una o varias veces, evento en el que todos pierden: El usuario y el funcionario pierden su tiempo; la municipalidad desperdicia recursos atendiendo varias veces a una persona que debió ser atendida sólo una vez. El costo de este trámite pudo ser mucho menor siguiendo pasos sencillos. ¿Por qué no hemos podido con algo en apariencia tan fácil?

Historia de terror en el seguro social. Doña Mercedes, adulta mayor de escasos recursos, llega de lejos a su cita, la cual esperó por dos años; sacó el día, y el poco dinero que tenía. Al llegar le dicen: “Hoy el doctor no vino. Regrese mañana” Pierde el día, pierde dinero, se siente burlada. Tendrá que regresar aunque su salud y economía no se lo permitan. Doña Mercedes es tratada como un número, no como una cliente que cotizó para merecer excelente y considerada atención.

A turistear al banco. El banco nos pide una declaración de ingresos. La llevamos, nos devuelven porque le falta un dato. Regresamos, vuelven a revisar y rechazan porque falta otro dato. Y así sucesivamente. ¡Cuánto mejor hubiera sido que revisaran todo el documento una sola vez! ¿Por qué no podemos con algo tan sencillo?

¿Cómo explicamos esto? La calidad y la excelencia no han sido ni reglas en nuestra cultura, ni metas que nos hemos propuesto seriamente como sociedad. No ha sido incorporada como un concepto clave en nuestro sistema educativo (al igual que la educación vial, la educación financiera, las relaciones humanas, la resolución de conflictos, entre otros tesoros aún enterrados en los terrenos baldíos de nuestro querido pero estancado sistema educativo).

Cuando se le dice a un cliente sin la menor consideración: “venga mañana” (mi forma de resumirlo), ¿A quién se está sirviendo? ¿Qué se hará para que eso no vuelva a ocurrir? Las respuestas a estas preguntas nos colocan frente a una realidad que demuestra el largo camino por recorrer. Es entonces que nos encontramos de frente con el concepto de Calidad y sus desafíos.

Calidad se puede definir como “ La totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades” (Carro, L.; González, D. 2009. Administración de la Calidad Total. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales).

La calidad está determinada por el grado de satisfacción del cliente. Esta incluye una mejora continua y también evaluación para poder medir los resultados y realizar mejoras. Todo esto enfocados, antes que todos, en el cliente.

Componentes esenciales del concepto Calidad:

Compromiso de la alta dirección. Sin él la mejor intención fracasará. Edward Deming se dio cuenta de que enseñar estadística sólo a los ingenieros y trabajadores de las fábricas nunca solucionaría los problemas fundamentales de la calidad. No fue escuchado por los directivos estadounidenses, pero sí por los japoneses, llevando a Japón a un liderazgo tecnológico impresionante luego de la segunda guerra mundial.

Enfoque en el Cliente. Debemos ver como clientes a la población que atendemos (no como pacientes a quienes les hacemos un favor), seamos del sector privado o público, seamos un monopolio o estemos en competencia abierta. Debemos escuchar las sugerencias de mejora (incluyendo las quejas), sistematizarlas, comprenderlas y buscar y encontrar soluciones.

Mejora Continua. No podemos mejorar este mes y dejar de mejorar el otro mes. Debemos pensar qué nuevo podemos hacer, qué podemos hacer de mejor manera, qué combinación de factores nos puede dar mejores resultados, cómo podemos sorprender a nuestros clientes positivamente, qué elementos nuevos podemos incorporar en nuestra oferta. Debemos también experimentar nuevas ideas. Para mejorar hay que evaluar objetivamente.

Hacer bien las cosas desde la primera vez. Hay algo más caro que la calidad: la ausencia de ella. Vamos al ejemplo de doña Mercedes: con una llamada a tiempo se pudo haber evitado el costo de viajar infructuosamente, de perder un día de trabajo, el tiempo que gastó la o el secretario en explicarle la situación y atender a una usuaria molesta, y el costo de tener que cambiar sus planes para regresar el día siguiente. El funcionario del banco pudo haber leído el total del documento y hacer las observaciones una sola vez; el personal de la municipalidad debió tener a mano una lista de documentos a solicitar, de modo que, sin importar quién esté a cargo, siempre se pida la misma información y ésta se pida en forma completa de una vez.

Capacitación Entrenamiento: El conocimiento debe ser transmitido de manera oportuna, sistemática y correcta a las personas involucradas. No obstante, no es suficiente con asistir a una capacitación para cambiar las cosas; la diferencia se hará con lo que cada quién haga con esa nueva información que recibió. Hay muchos certificados colgados en paredes que no pasan de ser un adorno. Muchos se capacitan sólo para mejorar su salario; muchos investigan y publican para subir de rango y salario, sin importar si sus trabajos y publicaciones fueron leídas o aprovechadas por alguien.

No depender de la “inspección” para mejorar la calidad. Si bien la inspección o control resulta necesaria para evaluar si los objetivos se cumplieron, la gestión o manejo de la calidad no debería basarse en ésta, sino más bien en las medidas para que dichas fallas no se den.

Otros Conceptos Relacionados.

Actitud de servicio.

Todo sistema está compuesto por personas, por lo tanto son sistemas vivos. Además, un sistema no tiene sentido si es un fin en sí mismo, sino que debe tener un propósito: SERVIR a otros. Y debe ser el propósito no sólo de ese sistema, sino nuestro como parte viva de él.

Estamos hablando de relaciones humanas puras. Sea Usted religioso o no, conozca o no a esa persona que le busca y necesita. Si comprendemos eso, sin pensar sólo en el pago de la quincena, las cosas caminarán mejor, ayudaremos a mejorar nuestra sociedad y nuestro país; si tenemos esa chispa de servicio, y un poquito de amor, no será difícil comprender el significado del concepto calidad. ¿Para qué capacitarnos en Calidad si no tenemos afán de servicio y encanto en lo que hacemos? Sería como comerse un espagueti sin su salsa, un canelón sin relleno: eso es calidad sin espíritu de servicio.

La Calidad como una espiral. La calidad podría visualizarse como una espiral continua y en ascenso, más que como un círculo. Actuamos, evaluamos, implementamos mejoras, verificamos, y en el siguiente ciclo partimos desde un punto más alto, sin volver ya nunca al punto de partida. El concepto de espiral tridimensional nos ayuda a esquematizar de manera clara el proceso de mejora continua.

Certificaciones, acreditaciones y similares: Importantes pero insuficientes. Las certificaciones y acreditaciones (sistemas de gestión, laboratorios, agricultura orgánica, buenas prácticas, carreras académicas, y muchas otras) son sin duda una herramienta para posicionarse en mercados y para la mejora interna. Pero, como toda herramienta, si no se le sabe usar no pasa de ser un costoso adorno. Hay empresas y organizaciones que inundan sus oficinas (en parte por obligación) de papeles para certificarse o acreditarse; más y más trabajo: manuales, políticas, procedimientos y formularios que luego servirán para nada o casi nada.

Otros factores que afectan la Calidad.

Preparación. Aunque no es el único factor determinante, una buena preparación académica y práctica ayuda a un mejor desempeño.

Actitud. Poco se gana con estar muy preparado si el mejor momento del día es cuando suena el timbre de salida. Poco se gana con asistir a cientos de capacitaciones, si no se usa ese conocimiento para mejorar en beneficio de los demás.

Excesiva estabilidad y poca exigencia. Cuando no hay consecuencias si atiendo mal o excelente a un cliente, no hay papel ni sistema de gestión que sirva. La actitud de servir debe llegar a ser lo común; la actitud desconsiderada debe extinguirse. Cuando se recibe lo mismo si se hacen las cosas en forma excelente o pésima, muchos optan por hacer el mínimo esfuerzo.

Resumen. Veo una luz al final del túnel, un país comprometido con un desarrollo serio; veo a las personas públicas y privadas entendiendo la importancia de su trabajo, entendiendo que su rol va mucho más allá de asistir, cumplir horarios y recibir un salario; veo a líderes que van más allá de los problemas diarios, que trascienden esa cantidad de detalles y son capaces de planear, diseñar y visualizar una sociedad nueva, diferente, un país en el que los recursos se usen eficientemente, en el que nos sirvamos unos a otros con al menos un poco de amor. Veo a gente creativa imaginando, cambiando y ejecutando. Y quizás lo más importante: veo un sistema educativo como pieza fundamental enseñando los conceptos de calidad y excelencia desde tempranas edades. Sólo así podremos imaginar una ruta directa a un desarrollo integral, sostenible y serio. Veo desterrada para siempre la filosofía de hacer las cosas “por cumplir”. Hagámoslo con un poco de amor, y veremos grandes diferencias. Total, se trata de que todos vivamos mejor. (“con un poco de amor tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor” -Silvio Rodríguez.)

La Ruta de la Calidad y la Excelencia no es una opción…..es la única ruta posible.