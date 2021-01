Soul: ¿Tienes ya un propósito de vida?

“Y si no lo tengo, ¿Quién me ayuda a encontrarlo?”

En una de mis reuniones de trabajo como consultor y coach de equipos, el líder de una empresa me expresó su preocupación por la reacción desinteresada de uno de sus colaboradores ante el requerimiento de otro de ellos, en sus ojos había más que frustración, ¿por qué una persona en la que yo he depositado mi confianza reacciona así y cómo manejo esa falta de pertenencia con la empresa?

Luego de un largo suspiro mi respuesta se enfocó en la necesidad de abordar la situación desde la perspectiva de evocar conciencia de este colaborador y, antes de juzgar su comportamiento, brindarle la oportunidad de expresar que lo motivó a responder de esta manera. La respuesta parecía tener matices del asertividad para el cliente, pero no me dejaba del todo satisfecho a mi, había un vacío, un cabo suelto, algo por resolver aún.

Había escuchado ya algunas buenas críticas sobre la nueva producción de Pixar Animation Studios: Soul, así que con buenas expectativas me dispuse a ver el filme en una de las plataformas de Streaming disponibles. La película aún no terminaba y la respuesta pendiente de mi última reunión estaba resuelta: Para tener un clima empresarial cargado de un alto sentido de pertenencia debes tener colaboradores felices, y esa felicidad sólo existirá si cada uno de ellos tiene un propósito de vida. El trabajador de la historia párrafos arriba aún no conoce cómo lo que hace es importante y contribuye con el resultado de la empresa, su vida carece de un propósito y ayudarle a encontrarlo es la respuesta.

¿Cómo ayudo a mis colaboradores a encontrar su propósito de vida y cómo esto puede ayudarme a elegir a los mejores trabajadores para mi empresa? El destino parecía ingrato al conducir a Joe Gardner a la muerte justo cuando aquello por lo que siempre había luchado finalmente se cumplía, y no conforme con eso, el transe entre la vida y el más allá le impone la retadora misión de convertirse, sin quererlo, en el coach de “22”, quién luego de múltiples intentos no encontraba su propósito de vida hasta que conoce a Joe, quién a través de su propia historia de vida no sólo le ayudó a encontrarlo, sino que también le permitió conocer el propio.

Tener un coach en tu empresa es una importante oportunidad para que tus colaboradores encuentren su propósito de vida y con ello tengas trabajadores felices y por ende éxito en los negocios. Al hacerlo te arriesgas a perder a algunos de ellos, pués al encontrar su propósito de vida si el mismo no se alínea con el propósito de tu negocio, terminarán dejando la empresa, pero te quedarás con aquellos con los que obtener resultados será más sencillo y con la inmensa satisfacción de haber ayudado a todos a caminar por esta vida con un propósito que los haga disfrutar de cada cosa que hagan.