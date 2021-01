Vencer las creencias limitadoras de cara al 2021

El Coach Fabian

Es normal cuando inicia un nuevo año el planteamiento de nuevos propósitos, metas y objetivos en nuestro ámbito personal, familiar, laboral y profesional.

Generalmente buscamos completar proyectos inconclusos, ideas que no se materializaron y deseos que siempre hemos tenido en el pasado, sin embargo, siempre han tenido alguna limitación para poder concretarse.

Existe en común denominador en la imposibilidad que año con año tienen muchas personas en realizar de forma clara y concreta sus propósitos, los cuales muchas veces se van diluyendo en el tiempo y se llega a otro año nuevo donde nos damos cuenta que hemos postergado otra vez lo que en inicio teníamos planificado.

El seguir pensando y creyendo en que no tengo los recursos, condiciones, habilidades y competencias para nuestro desarrollo personal, son creencias que se han convertido en parte de nuestro mapa mental, las cuales hemos adoptado, apropiado y son parte de nuestra vida diaria sin darnos cuenta que son sumamente dañinas para dar el paso a la acción y cumplimiento de los objetivos y metas que siempre hemos querido llevar adelante.

Es precisamente en este punto, donde cada persona debe de hacer un proceso de revisión a partir de un ejercicio de conciencia y reflexión de esas creencias limitadoras, que en la mayoría de los casos son parte de nuestra conducta del diario vivir y que alimentamos constantemente lo cual hace que las barreras mentales sean cada vez más grandes y se conviertan en el obstáculo que nos permite avanzar del presente al futuro de forma satisfactoria.

Es importante que dejemos de pensar constantemente en lo que queremos que no suceda, porque esto genera un bloqueo mental de predisposición lo cual no permite que avancemos hacia el objetivo, además de tener claridad con un sentido de realidad definido sobre los recursos, actividades y plazos que se tienen para conseguir esa meta y finalmente dejar de postergar, lo cual es muy común en las personas por no poner un tiempo específico a lo que quiero hacer y cómo voy a llegar a conseguirlo.

Es el momento que en este año 2021 nos ocupemos de llevar nuestros deseos e ideas a la acción, pasar la página por completo y definir de forma convincente que voy a hacer para llegar al objetivo, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades que tengo y considerando los recursos que necesito con plazos establecidos.

Finalmente, para convertir los propósitos en realidades es vital crear un plan de desarrollo personal, el cual por sencillo que sea, se va a convertir en la guía que nos va a ayudar a revisar nuestro avance y las nuevas necesidades que van a presentarse en la materialización de la meta trazada. ¡En este 2021, llegó la hora de pasar de las ideas a la acción con disciplina y esfuerzo!