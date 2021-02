Atardecer, nuevo sencillo de Sharon Abarca ya está disponible

Cantante aseguró esta nueva canción será la primera de tres más que vienen en camino como parte de su primer álbum.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

La cantautora griega, Sharon Abarca, estrenó su nuevo sencillo Atardecer y ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Según la artista, esta canción viene acompañada de tres producciones más que pronto estarán disponibles y que, de esta manera, sería su primer álbum.

“Me siento feliz, agradecida y orgullosa porque creo que a lo largo de mi carrera ya he consolidado mi propio sonido, cómo me quiero ver y sonar como artista. Atardecer es este proceso hecho realidad de conocerme como compositora. Es un reto para que las próximas canciones vayan en esa línea”, comentó Abarca.

La canción está inspirada en su trastorno de ansiedad generalizada. “En todas esas afirmaciones que me repito constantemente cuando experimento un ataque de ansiedad o pánico. Muchas de las cosas que me reconfortan a veces es buscar excusas para vivir el presente: hacer ejercicio, componer, caminar con el perro o ver un atardecer. Son momentos que me enfocan en el presente y me distraen en pensar tanto en el futuro o darle tantas vueltas al pasado”, explicó.

Y es que, para esta joven artista, un atardecer es justo lo que dice la canción: “no tengo nada que perder porque es mi oportunidad para volverlo a intentar. Cuando el atardecer llega es como el cierre de un día. Ya pasó el día de hoy y mañana será otro día y voy a poder hacer las cosas distintas. Tengo otra oportunidad para reescribir mi historia”, agregó.

Primer álbum en camino

Abarca adelantó que hay dos canciones más en proceso de producción y hay una canción más que está en proceso de escritura que formarán parte de su primer álbum, que espera pronto anunciar la fecha de su lanzamiento.

“Estas canciones me gustan mucho, porque vienen con la misma línea que he trabajado hasta ahorita. Vienen géneros muy distintos, como bossa nova, rock y pop. Me siento muy cómoda cantando en varios géneros”, dijo.

Lo que sí adelantó es que en el álbum van a estar las canciones que ya la gente ha escuchado como Sofá, Atardecer y Mañana. Además, contó que este año sacará su primer video musical en colaboración con una artista nacional.