Caballadas en tiempos de precandidaturas

Lecturas Livianas

OPINIÓN. “Me casé como nos casábamos antes, con una mujer” y “explotación laboral” en tiempos de alto desempleo, fueron parte del juego de palabras desafortunadas, dichas recientemente por la clase política de Costa Rica. La primera, pronunciada por Claudio Alpízar durante el anuncio de su precandidatura presidencial y la segunda, por José María Villalta al recriminar la extensión de su jornada laboral.

En ambos casos, cada uno de los mencionados protagonistas, salieron más pronto que tarde a explicar sus pronunciamientos cuando ya las redes sociales los convertían en los títeres de memes, comentarios y análisis profundos de catedráticos virtuales. En cualquier caso, no escapan a la categoría de “caballadas”, esas que por escándalo duran 3 días, pero perduran en la memoria colectiva.

Sorpresa por todo lo alto, generó la renuncia del Ministro de Deportes, Hernán Solano, para asumir precandidatura presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC). Proceda usted tranquilamente a hacer su apuesta, recordemos que a Carlos Alvarado, casi nadie lo conocía previo a su elección. Bien sabemos que el partido oficialista la tiene cuesta arriba de camino al 2022, pero también tenemos un añico de partidos y precandidatos añejos o poco contundentes ¡Que comience el juego!

La gran final de Liga Concacaf a mitad de semana, dejó a la Liga Deportiva Alajuelense con su primer título en este certamen y un fuerte golpe a su archirrival. También, con trasnochada rojinegra por emoción de volver a la gloria y un a “mimir a temprano” para aquellos que dieron por muerto al monstruo después del 3×1. Previo al emotivo encuentro internacional, en el Estadio Nacional, Heredia empató con Guadalupe y se quedó sin Palomeque.

Desde esta semana tenemos de vuelta el fútbol de las chicas. Competencia deportiva que promete grandes emociones pues el nivel viene mejorando. Para estar al tanto de lo que acontece, siga en redes a la Unión Femenina de Fútbol de Costa Rica (Unnifut), igualmente, nosotros compartiremos información sobre la competencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presentó el reporte de empleo correspondiente al último trimestre del 2020, porcentaje que en ese periodo rondó el 20% (póngale ₡2000 al 20). Volvieron las barandas al “bunker legislativo”, hay amagues de movilización, orquestada por los proyectos para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El domingo tendremos revancha de la final de Liga Concacaf, Saprissa y Alajuelense se verán las caras en Tibás por el torneo nacional. Tendremos Super Bowl con duelo Kansas – Tampa y The Weeknd cantando Blinding Lights en el medio tiempo. Me atrevo a decir que posiblemente le acompañe “Maluma Baby” porque “Hawái de vacaciones, mis felicitaciones”. Los casos de Covid-19 están a la baja, no se quite la mascarilla y lávese otra vez las manos.