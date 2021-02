Martha Zamora: “Me considero con el liderazgo para poder guiar un país”.

El Sol conversó con ella sobre su precandidatura presidencial.

La ramonense dio el banderazo de salida para que tres mujeres más, anunciaran sus precandidaturas posteriormente.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

SAN RAMÓN | Hace unos días se conoció la primera precandidatura presidencial para el próximo proceso electoral, la primera en oficializarlo fue la ramonense y exdiputada Martha Zamora.

Zamora de 53 años, tuvo su paso por la política como cofundadora del Partido Acción Ciudadana y fue parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2002-2006 a sus 34 años.

El Sol le preguntó sobre la inquietud que despertó el deseo de volver a la política.

“Me pongo a analizar que hay cosas que se pueden mejorar, que uno las puede liderar desde la visión de mujer, desde la visión de una persona que siempre ha estado en la llanura. El puesto más alto que he tenido es ser diputada, que, dicho sea de paso, fue un puesto muy honorable, salí de la Asamblea con 38 años, una carrera política que inició muy temprano para la edad promedio para una mujer.

Martha Zamora como diputada en el periodo 2002-2006

Me nace ese gusanito, de bueno, hay que hacer algo por el país, mi hijo tiene 18 años, tengo muchas cosas resueltas en términos profesionales, hay que devolverle al país un poquito de todo lo que nos ha dado. Hay cosas que se pueden hacer mejor”, explico la simpatizante del PAC.

Agregó que no considera justo que el partido que tanto les costó fundar se desvanezca en una segunda administración, a pesar de un desgaste de dos gobiernos, afirma, que hay mucha gente buena en las estructuras.

“Hay que inspirar confianza, hay que tener experiencia, hay que tener liderazgo, y yo creo (modestia aparte) que tengo esas condiciones”.

¿Considera que después de dos administraciones PAC bastante cuestionadas, el Partido tenga una nueva oportunidad?

“Ha habido errores y muy graves, de hecho, hay cosas en Tribunales y yo creo que ahí las personas responsables tendrán que dar la cara tal como la justicia lo dicte. Sin embargo, pienso que en el PAC echamos a andar una infraestructura vial de 40 años de rezago, manejamos una pandemia que en este momento nos esta diciendo que ya hemos bajado la tasa de contagio, entramos dentro de los ocho primeros países que están vacunando, pero algo muy importante, este sistema de salud NO fue el PAC que lo inventó, fue el concurso de un montón de gobiernos y un montón de personas que hemos contribuido solidariamente a la Caja.

Esto significa que el país se construye con unión, yo estoy proponiendo que el equipo de gobierno que yo eventualmente escogería, pues sería un equipo donde las personas sepan de las materias, no un equipo de gobierno formado por políticos que me ayudaron en Campaña.

Los países que han salido del subdesarrollo han optado por poner a personas que realmente saben en puestos relacionados a su experiencia. No es posible que instituciones como el ICE, RECOPE, JAPDEVA, el INS, el INA esté en manos de gente que no sabe nada de esa materia y manejando miles de miles de millones de colones”.

¿Qué importancia tiene para usted seguir promoviendo la participación femenina en Política y altos puestos jerárquicos?

“Curiosamente acabo de leer que hace cinco minutos (en el momento de la entrevista) que doña Linneth Saborío, pretende ser precandidata por el PUSC, cosa que me parece muy bien porque si hay más mujeres compitiendo, va a haber una diversidad y una democratización a la hora de la toma de decisiones.

Para los que le hemos apostado a la verdadera igualdad de género tiene que ser motivo de mucha alegría que más mujeres se van a sumar a las precandidaturas.

Históricamente las mujeres hemos sido excluidas del poder, poco a poco hemos logrado algunos espacios políticos, pero la verdad es que los hemos arañado, los hemos tenido que pelear. Se nos ha considerado como una minoría no pensante, enclaustrada en el ámbito privado por una estructura machista que nos ha limitado.

Sin embargo, esto ha empezado a cambiar, con políticas de Estado y partidos políticos que han fomentado los espacios reales para las mujeres”.

Para finalizar la entrevista con doña Martha Zamora, le pedimos que nos dijera cuáles son sus principales virtudes, que eventualmente la llevarían a ser Presidenta de la República.

“Bueno, yo creo que yo tengo liderazgo, he sido líder donde sea que llegó, es como una cualidad natural que me caracteriza, tengo muy buenas relaciones interpersonales, las personas que me conocen saben que conmigo pueden conversar, yo escucho. Otra cosa es que tengo mucha sensibilidad social, siempre quiero y trato de ayudar a la gente.

También me ayuda, que, a pesar de ser relativamente joven, he tenido mucha experiencia profesional, he sido muy polifacética y eso me ha permitido conocer las necesidades de muchos sectores.

A mi me gustan las cosas ejecutivas, yo soy de tomar decisiones, diciendo y haciendo, soy muy trabajadora, y tengo fe en las personas”.