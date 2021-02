Occidente se acerca al gobierno de Chile

FEDOMA gestionará proyecto con el país suramericano.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

GRECIA. Como parte de su compromiso de gestionar proyectos ante distintas organizaciones, la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA), a través de su director ejecutivo, Luis Antonio Barrantes, se reunió con el embajador chileno, Óscar Alcamán Riffo.

La intención es lograr posibles acuerdos de cooperación entre la organización regional y el país suramericano, pues cuenta con un programa de cooperación internacional al cual Fedoma apostará por presentar algún proyecto para ser financiado.

“Me ha interesado esta región que he visitado en algunos cantones, lo que me impulsó a concretar esta reunión con Fedoma, la cual me parece muy importante en su trabajo de descentralización que es un eje de mis prioridades como representante chileno”, manifestó el embajador Óscar Alcamán Riffo.

Óscar Alcamán Riffo, embajador chileno; Luis Antonio Barrantes, director ejecutivo de FEDOMA.

Según el diplomático, la centralización gubernamental es un problema persistente en Latinoamérica, y desde su perspectiva, eso debe cambiar para lograr un desarrollo integral en nuestras naciones.

Economía chilena. Chile es una de las economías latinoamericanas que más ha crecido en las últimas décadas. Según el Banco Mundial, esta condición le ha permitido reducir sustancialmente la pobreza.

Las protestas sociales del 2019, llevaron a que cambiara la composición del gasto público, pues pasó a dedicarse menos a la promoción de la inversión y más al aumento del gasto social.

*Nota publicada en nuestra edición impresa de febrero.