Artista ramonense Antonay es el protagonista de la tercera edición de Cultura Vindi

Anyelin Campos / acampos@elsoldeoccidente.com

ARTE Y CULTURA | El diseñador gráfico e ilustrador costarricense, oriundo de San Ramón de Alajuela, Antonay, es el invitado de la tercera edición de Cultura Vindi, un espacio diseñado con el fin de apoyar el talento nacional, promovido por las tiendas de conveniencia Vindi.

Antonay se ha destacado con su estilo único por más de 10 años, lo que ha formado su experiencia en el diseño de personajes animados experimentando con las formas y la animación de objetos, su trayectoria va más allá desde el comienzo como diseñador, al tener una infancia rodeada de arte al crecer entre pinceles y pinturas de su padre y abuelo.

“Siempre agarraba las pinturas de mi papá, para crear y experimentar con ello. En el colegio, me fui más por el lado del diseño de personajes, muy inspirado por la cultura del skate y los gráficos que tenían las patinetas e imitaba personajes de revistas de videojuegos que me gustaban. Tenía unos 15 años cuando dije: yo quiero dedicarme a esto”, comentó el artista

En esta tercera edición de Cultura Vindi usted puede encontrar 22 diferentes diseños creados por Antonay, exclusivos para Tiendas Vindi, en una colección de tres bucket hats plasmados con las figuras animadas hechas por el artista, la colección ya está disponible en Tiendas Vindi.

Los protagonistas de los diseños creativos en esta colección, son productos de las Tiendas Vindi, justamente los más comprados por las personas y que más gustan consumir, esto como resultado de un proceso creativo para formar cada uno de los personajes, de manera que los mismos, inviten a los consumidores a utilizarlos en el momento ideal.

La idea del artista, sobre personificarlos y hacerlos más cercanos con el público de una forma creativa, agradable y divertida es con el fin de transmitir la importancia de vivir el día a día y disfrutar de esos pequeños instantes, en los que nos detenemos para tomar más energía y continuar con nuestras rutinas.

“Este es un proyecto que me hizo muy feliz. Siempre he admirado el trabajo de Diego Fournier y cuando me contactaron, me explicaron del proyecto y me dieron la libertad de crear los personajes a mi gusto, fue lindísimo para mí y quise que estos personajes representaran momentos especiales, como compartir, amar, situaciones simples que hacen a las personas felices”, detalló Antonay, quien ve en este proyecto una oportunidad para mostrar su trabajo y pasión a más personas en el país, ya que muchos de sus proyectos son para personas y empresas fuera de nuestras fronteras.

Su parte favorita es sin duda el proceso creativo donde detona la ‘lluvia de ideas’ para poder centrar cada una de las posibilidades por desarrollar. Uno de los rasgos más característicos en su estilo, es mantener la paleta de color lo más reducida posible; Fanático de las tipografías y fusionarlas con la ilustración, asegura que este es uno de los recursos que más disfruta en cada proyecto, además, sus líneas siempre mantienen una estructura bastante geométrica y con pocos detalles, sin que se pierda la esencia de lo que se quiere transmitir.

“Nos complace seguir abriendo las puertas de este espacio para el gran talento que tienen los costarricenses y la gran aceptación que ha tenido este espacio entre nuestros consumidores nos motiva a seguir desarrollándolo”, comentó Federico Alonso, Gerente de operaciones de Vindi.

La nueva colección de Cultura Vindi, le ofrece tres diseños creativos de Bucket hats a elegir, adquiriendo una compra mínima de 12.000 colones en productos patrocinadores y presentando la tarjeta de Auto Frecuente en alguna de las sucursales de la tienda por conveniencia Vindi. Para más información puede visitar www.vindi.cr/cultura-vindi/