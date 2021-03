El Paceño, un rollito de caña que hace la diferencia

Jonathan Sosa

SAN RAMÓN. Asodulce es una asociación que se encarga de elaborar productos como: tapas de dulce y dulce molido; sobado; miel de caña, entre otros productos, los cuales son elaborados de forma artesanal. Los productos se venden bajo la marca “El Paceño”, se comercializan a través de intermediarios, se distribuyen en la zona de occidente y otras zonas como San Carlos; San José; Guanacaste.

Asodulce (El Paceño) es una asociación de productores que se conformó en el año 1997, sin embargo, la empresa como tal inicio sus labores de producción en el año 2003. Actualmente tienen 20 años de servir al público. Es una empresa comunitaria, conformada por 19 familias de la comunidad de la Paz de San Ramón, de Alajuela; es una empresa sin fines de lucro, que apoya a los productores de caña de la zona. En ella trabajan alrededor de 20 personas en los días de proceso, y en los días que no se procesa producto trabajan solamente 6 personas, en lo que refiere al horario sus jornadas son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Se produce en proceso de economía circular, aprovechando los residuos como combustible para mover las maquinarias.

“El dulce de nosotros es alto en calcio, magnesio y potasio. Nuestro producto tiene nutrientes que vienen del jugo de la caña que se conservan ya que nuestro proceso de industrialización se realiza de manera diferente. El dulce es el verdadero endulzante natural, es un jugo concentrado de caña de azúcar que lleva todos los minerales”, comentó Johansen Arias Palma, administradora de El Paceño.

Un rollito de caña

“Este rollito de caña que entregan los agricultores es lo que les permite a muchas familias vivir y darles educación a sus hijos, mantener a sus familias. Las familias siempre viven preocupadas de ese producto. Ese rollito permite pagar facturas, permite enviar a los hijos a la universidad, sustentar a la familia todas las semanas. Esto es un impacto fundamentalmente diferente a que pagáramos la caña en cuotas o a que se les pagara más barato. No es lo mismo tener toda la plata en efectivo de la entrega de caña en un año o en 6 meses de semana a semana en un poquitico de plata. Entonces para mí esto tiene un impacto socioeconómico, pero también tiene un impacto emocional porque hace unos días salí a tomar el bus y se me acerco un agricultor productor de caña a darme las gracias porque había podido traer un rollito para acá y él se sacó de la bolsa del pantalón una factura y me dice: con ese rollito de caña que pude meter ya fui a la pulpería a pagar la deuda que tenía. Esto es muy bonito, tiene un impacto muy profundo que el consumidor debe saber y entender que la decisión de comprarle a una empresa grande o comprarles a pequeños agricultores de verdad que hace la diferencia, y de verdad, si la gente pudiera ver esto, se darían cuenta que esa familia está comiendo por la compra del dulce de nosotros la marca El Paceño” agregó Johansen

Para el futuro esta asociación de agricultores planea reinventarse para ofrecer un servicio diferenciado, dentro de esos planes se encuentran las visitas guiadas en el trapiche, como una experiencia totalmente diferente que les permitirá a los visitantes conectarse con el proceso productivo artesanal que distingue a esta asociación. Además, pronto sacaran nuevos productos que actualmente no hay en el mercado.

Si desea contactarlos puede llamar al 2445-0383 o puede buscarlos en Facebook como el paceño.