Griego se hace viral en redes tras lograr más de 13 millones de vistas

Diego Rodríguez subió un video para recomendar un app para ver películas en línea gratis.

Pasó de tener 5 mil seguidores a más de 150 mil en su perfil de TikTok, en menos de 24 horas.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

Diego Rodríguez descargó TikTok, como cualquier otro joven, para saber de qué trataba. Con el tiempo, le empezó a gustar y le dio ganas de él mismo crear contenido.

Todo empezó cuando vio que había mucha gente haciendo videos y le dio “curiosidad” de saber si él podía generar interés.

Y así dio el primer paso. Sus videos tenían en promedio unas 4.000 vistas. Uno que otro video lograba subir ese número a más de 100 mil.

El cambio se dio cuando se le ocurrió subir un video para recomendar un app donde se puede tener acceso gratuito a películas que solo están disponibles en plataformas de pago.

En cuestión de horas, el video se salió de control. “Sé que el video en 24 horas me había dado 100 mil seguidores. Se compartió un motón de veces. Lo habían visto en Argentina, España, Colombia, Ecuador, México y Costa Rica”, comentó Rodríguez.

Diego Rodríguez le encanta documentar cada viaje con su teléfono, su dron y su cámara. Todo el contenido que sube a redes es producido por él mismo.

“Ahora ronda los 13 millones de visitas. Fue en cuestión de dos o tres días. Antes del video tenía como 5 mil y a los tres días tenía 150 mil seguidores”, agregó.

Este joven cuenta que al inicio fue motivador pero que, conforme pasaban las horas se volvió “abrumador”.

“Al principio me sentía como wow lo logré. Todo el mundo descarga la aplicación y desea que un video se haga viral y yo dije ya, cumplí con el requisito. El teléfono no me dejaba de sonar de notificaciones. En Instagram mucha gente me empezó a seguir. Fue un poco de locura. No sabía cómo controlar. Así que desinstalé TikTok por unos días, pero luego volví”, explicó.

“Ya me siento tranquilo. Si algún día tengo nietos, les puedo decir que tuve un video que se hizo viral y tuvo más de 13 millones de visitas”, agregó.

Ahora cuenta con más de 220 mil seguidores. Rodríguez asegura que ha tratado de “no tomar atajos”, como él lo dice para referirse a chistes machistas o contenido polémico, para ganar seguidores.

“He aprendido lo difícil que es generar contenido. Editar, buscar lugares, sacar el tiempo, conseguir el equipo. Uno aprende a valorar el trabajo de las demás personas. Da una cucharada extra de responsabilidad. Hay personas que me hablan y saber que quizá un error mío podría decepcionarlos, entonces tener ese cuidado y empatía por las personas”, comentó.

Su contenido es variado, desde consejos de turismo, hasta hacks tecnológicos. “Si tuviera que escoger uno, definitivamente sería turismo”, aseguró.

Lo curioso que le ha dejado esta experiencia es ser embajador de una tienda de ropa para mujeres. “Esa es una de las cosas que no sé cómo llegué ahí. Tengo un descuento en una tienda de ropa para mujer”, dijo.

Diego Rodríguez es vecino de Grecia y tiene 27 años. Está en su primer año de Administración Pública en la Universidad de Costa Rica y en segundo año de inglés de la Universidad Nacional.

Es un apasionado por el futbol y por coleccionar camisetas de los equipos. Entre sus planes a corto plazo está el crear más contenido en TikTok e, incluso, dar el salto a YouTube.