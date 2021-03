Legislación amplía alcance de penalización de la violencia contra la mujer

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

SAN JOSÉ. Por unanimidad, los diputados aprobaron el 17 de marzo anterior en segundo debate, el expediente 21.793, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Propuesta de la diputada guanacasteca Aida María Montiel (PLN) que llena un vacío legal.

“La aprobación de estas reformas suponen otro avance en la imposición de sanciones contra la violencia de género. Sin duda, la reforma más importante es la del Art. 21 que sanciona los femicidios cometidos más allá del ámbito de relaciones de pareja y ahora aplica a otras personas como ex novios, ex convivientes o ex esposos”, comentó Marcela Guerrero, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU.

Por su parte, Aida María Montiel (PLN), promotora de la iniciativa indicó: “Ante la incertidumbre y el vacío de la Ley, es que presenté este proyecto, con el fin de ampliar el ámbito de aplicación y proteger, un mayor número de mujeres víctimas de violencia”.

El expediente 21.793, también propone una reforma del inciso d) del artículo 239 del Código Procesal Penal, para que se pueda ordenar la prisión preventiva en las relaciones de noviazgo o de convivencia, incluso cuando estas hayan finalizado, para reforzar la protección a la mujer víctima de violencia.

Se elimina la referencia de la Ley vigente, donde se enfoca en mujeres mayores de edad, por lo que su aplicación sería para todas las mujeres sin distinción.

Un informe de la Subcomisión Nacional de Prevención de Femicidios, indicó que desde que esta ley fue aprobada en el 2007, se han producido 376 femicidios, de los cuales, según sus estadísticas, el 59,3% califican como “femicidios ampliados”, lo que significa que la mayoría de los asesinatos de mujeres por razones de género han sido abordados en las causas judiciales como homicidios simples o de otra naturaleza.

