Rolbin Montero estrena su nuevo EP titulado “MONTERO”

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | El Sol conversó con el artista ramonense Rolbin Montero sobre su más reciente lanzamiento, un EP de tres canciones, todas de su autoría, un material que fue trabajado en su mayoría durante el año 2020.

“MONTERO es un EP realizado de una manera muy honesta, íntima y con mucho compromiso. Durante buena parte del 2020 me di a la tarea de seleccionar las canciones, trabajar los arreglos y empezar poco a poco a crear este material. Es la primera vez que trabajo en la realización de un álbum propio, así que la intención fue que en él quedara plasmada una idea global de quién soy y de lo que busco transmitir con mis canciones”, explica el artista.

La preproducción de MONTERO inició en mayo del año anterior, sin embargo, las grabaciones se llevaron a cabo entre junio y diciembre, posteriormente Montero y su equipo trabajo trabajaron en los procesos de mezcla, masterización y finalmente se concluyó en febrero pasado, con la parte visual del material.

Pero ¿qué podemos esperar de “MONTERO”?

“El EP consta de 3 canciones, todas de mi autoría. En ellas se abordan temáticas variadas, como el respeto por los animales, la admiración a un ser amado y el sentido de pertenencia al lugar en donde crecemos. Colaboran en el disco Luis Carlos Solís (percusión) Diego Araya (bajo y guitarras eléctricas), Keylor Montero (sintetizadores y coros), Lucía Cárdenas (flauta traversa) y Milena Granados (coros), todas personas que quiero y admiro mucho”.

La producción está disponible desde el pasado jueves 4 de marzo en todos los servicios de streaming y en las diferentes plataformas digitales de música como YouTube, Spotify, iTunes, AppleMusic, Deezer, entre otras.

“Mi única intención es que ojalá, las personas que escuchen el material se puedan identificar con los temas tanto como yo. Que los mensajes viajen y lleguen a quien tengan que llegar“.

Soy un amante de la música y un afortunado de poder vivirla tan de cerca. Intento transmitir en mis canciones sentimientos sinceros, resultado de lo que voy viviendo. No soy cantante ni soy poeta, simplemente trato de expresarme a mí manera por medio de la música y divertirme haciendo lo que me gusta. Mis letras responden a lo que me rodea, a las cosas buenas y también a las que no están tan bien. Cada trabajo que realizo lo hago de manera muy libre, sin ningún límite creativo y buscando siempre experimentar cosas nuevas”.

-Rolbin Montero