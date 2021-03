Usuarios se resisten a obedecer protocolos por Covid-19 en parques infantiles

Harold Brenes Zúñiga / haroldbrenes@gmail.com

“Estamos coordinando con las Asociaciones de Desarrollo para iniciar la reapertura de los Parques Familiares en cada una de las comunidades de forma paulatina”. De esta manera la Municipalidad de San Ramón comunicó a la población la reapertura de los espacios para juegos infantiles y recreativos del cantón.

Han pasado varias semanas, desde ese anuncio, y hoy las asociaciones buscan cumplir con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud, ante la emergencia por Covid-19.

Sin embargo, los integrantes de estas agrupaciones se han topado con una lamentable realidad: muchos padres de familia y usuario en general se niegan a cumplir con lo establecido en los lineamientos de salud para proteger la salud.

“Es de mucha responsabilidad tener que abrir el parque. Tenemos una semana de abrirlo y la gente no hace caso. No usan mascarilla ni guardan la distancia. La gente está actuando de manera irresponsable y nosotros no podemos tener gente para cuidar todo el día. El parque está abierto con un rótulo bajo su responsabilidad”, comentó Ana Victoria Campos Chavarría, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral Francisco J. Orlich, al sur de la ciudad de San Ramón.

Oscar Mario Esquivel Monge, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Alfaro, recordó que el papel de la Asociación es mantener informada a la comunidad y contribuir a la concienciación.

“No es posible para nosotros mantener vigilancia durante las horas de uso de las instalaciones, de manera que como se ha dicho desde el inicio de la pandemia la responsabilidad es individual, de cada una de las personas que hace uso de los espacios”, explicó.

Espacios seguros

Los espacios infantiles cuentan suficiente información sobre los protocolos a seguir.

De acuerdo con el comunicado de la Municipalidad de San Ramón estos espacios públicos cuentan con pilas de agua potable para el adecuado lavado de manos.

“Les recomendamos hacer uso de estos llevando siempre jabón, alcohol en gel y toallitas desinfectantes, siguiendo las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud”, indica el texto.

De acuerdo con Oscar Mario Esquivel, la Asociación hace el mayor esfuerzo posible para que los niños y niñas puedan disfrutar del espacio de forma segura.

“Inclusive por las noches se realiza la desinfección del área. Sin embargo el Ministerio de Salud ha insistido durante todo el año que la responsabilidad de evitar el contagio es de cada una de las personas, acatando las medidas que ya se han establecido”, dijo.

Añadió: “No es posible para nosotros vigilar el uso correcto de los espacios. Las asociaciones están integradas por personas que trabajan ad honoren y por sus trabajos no pueden estar presentes ni vigilantes. Tampoco no se cuenta con presupuesto para vigilancia”.

Por su parte Ana Victoria Campos insistió que el tema de salud es responsabilidad de cada uno de los usuarios, ya que es materialmente imposible que las asociaciones puedan dar una cobertura total al uso de las instalaciones.

“No podemos vigilar todo el día porque los miembros de las asociaciones tienen sus actividades diarias. El parque se abrió bajo criterio de que las personas sean responsables”, explicó.

Según dijo, además de no respetar normas de distancia y limpieza de manos muchas personas llevan a sus mascotas que hacen sus necesidades fisiológicas y nos las retiran.

“La gente es irrespetuosa, al llamarle la atención se enojan y tratan mal a uno”, sostuvo la secretaria de la agrupación comunal.

Presupuesto limitado

“En este momento se recurre principalmente al aporte de los asociados para financiar lo necesario para cumplir con las medidas sanitarias”, explicó Esquivel, presidente de la Asociación de Desarrollo de Alfaro la manera cómo se cubren algunos gastos para la correcta operación de los parques infantiles.

Destacó que los fondos que se reciben de DINADECO deben tener proyectos determinados con un plan de trabajo específico, que se plantea con un año anticipación, y han sufrido recortes por la situación sanitaria, y debido a que no es posible por orden sanitaria del Ministerio de Salud utilizar el salón ni la plaza que son la fuente de ingresos de la asociación, tampoco se puede recaudar fondos en este momento.

Según comentó Ana Victoria Campos, secretaria de la Asociación de Desarrollo del barrio Francisco J. Orlich actualmente no han realizado ningún tipo de campaña para hacer conciencia entre los usuarios por la falta de recursos económicos.

“No hemos hecho ningún tipo de campaña. Se supone la campaña ya está en la gente por los diferentes medios de comunicación”, agregó.

En el caso de la comunidad de Alfaro, el dirigente explicó que antes de abrir el espacio se implementó toda la rotulación necesaria, además en el perfil de facebook de la asociación se divulgan las medidas sanitarias y de uso del espacio.

Ambos coincidieron en recordar que el uso de los espacios de juegos infantiles y recreativos es una responsabilidad de padres de familia y acompañantes, quienes deben seguir al pie de la letra las recomendaciones sanitarias.