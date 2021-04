¿Cómo detectar correos y mensajes falsos que simulan ser de bancos?

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

NACIONALES | Revise cuidadosamente las direcciones de correos electrónicos y los enlaces a páginas web que recibe, porque podrían ser falsos. Sí, revise dos o tres veces ese correo que le llega antes de ser víctima de una estafa.

La principal modalidad de timo en este momento es usar una línea de teléfono convencional de una entidad para engañar a las personas y obtener información delicada.

Según datos de la empresa de seguridad informática Fortinet, durante el primer semestre del 2020 se identificaron 15 mil millones de intentos de ciberataques en América Latina y el Caribe. En el caso de Costa Rica, para el mismo periodo de tiempo, se registraron 51 millones de intentos de delitos informáticos.

Hay tres factores en este tipo de estafa: a) llamada telefónica de un estafador, b) la ingeniería social, manipulación de la víctima a la cual ya han estudiado y c) una historia creíble que se refuerza, por medio de mensajes de texto y correo electrónico para que la persona siga instrucciones hasta llegar a una página web fraudulenta. Todo parece ser un mensaje real de la entidad financiera, pero no lo es.

“No importa cuál número sea el que le aparezca en su pantalla o el mensaje que reciba, recuerde que ninguna entidad le solicitará información de seguridad como sus tokens, claves, códigos de seguridad, etc., ya sea por medio telefónico, mensajes de texto o correos, o bien, por medio de sitios web desconocidos”, informó David Hernández, Director de Seguridad e Investigaciones del Banco Nacional.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente de BAC Credomatic, comentó que “el estafador siempre insistirá e inclusive intentará asustarle, alegando que si no resuelve la situación en ese momento podría enfrentar consecuencias no deseadas. Nunca llame, responda mensajes o provea información confidencial si no puede validar la identidad de la persona o institución a la que pertenece”.

“En caso de ser víctima de estafa lo más importante es no entrar en pánico, comunicarse con la institución involucrada, comentarles paso a paso todos los detalles de lo ocurrido y, posteriormente, denunciar la situación ante el Ministerio Público”, agregó Rubinstein.

Según Rubinstein, los timos más utilizados para engañar a las personas son:

Factura digital: el estafador le contacta para realizar un trámite ante el Ministerio de Hacienda afirmando que hay problemas con la facturación digital o la declaración de impuestos.

Firma digital: le llaman para validar si usted aún no ha solicitado su firma digital o indicarle que se encuentra pendiente algún trámite bancario o con alguna institución de gobierno y que puede ayudarle haciendo esa solicitud de firma digital.

Venta de artículos por internet: el estafador identifica que usted vende algún artículo y le contacta muy interesado en realizar la compra y le envía una foto editada del depósito bancario o le dice que tiene problemas para realizar el depósito, por lo que contactarán con un supuesto funcionario bancario para que les ayude a realizar el trámite.

Otro ejemplo concreto

A la persona le llegan mensajes de correo electrónicos que parecen ser de una entidad reconocida, pero en realidad son falsos. Por ejemplo, la dirección de correo bncontactodigital@bncr.fi.cr es incorrecta y no existe en el Banco Nacional. Además, al revisar el contenido del mensaje, este no viene dirigido a alguien en particular; es decir, no dice el nombre de la persona que recibe el mensaje.

Muchos de estos textos están mal redactados o tienen claros errores ortográficos. Debe desconfiarse de textos así, borrarlos y no responder ni darle clic a ningún enlace. Adicionalmente, pueden recibirse correo de direcciones correctas o llamadas del 2212-2000, que podrían ser fraudulentas dado que existen en el mercado herramientas que permiten ocultar o enmascarar el número telefónico o la dirección de correo que está siendo utilizada para realizar el fraude.

“El enmascaramiento de números de teléfono y mensajes ha sido alertado por el Banco Nacional y, en general, por las diferentes entidades financieras y judiciales desde hace varios años de forma constante. Instamos a la población a mantenerse informada y alerta sobre las modalidades de estafa para que sepan actuar con prudencia y poner en práctica las recomendaciones en resguardo de su información personal de seguridad”, concluyó Hernández.

Entre las historias creíbles, uno de los temas más frecuentes de los estafadores son las llamadas telefónicas sobre transferencias retenidas, que están acompañadas de un correo para que la gente acceda a seguir las indicaciones. La personas da clic en la página, digita su información de seguridad y esta le da error, pareciera que nada ocurrió, pero realmente ya la página fraudulenta capturó la información de claves y en minutos las cuentas son vaciadas.

Si le llaman informando que le han bloqueado su acceso y requieren de su información para nuevamente habilitarlo, no brinde ningún dato. Ante sospecha de estafa, llame inmediatamente al banco (2212-2000) y reporte su caso.

“Recuerde que los delincuentes son personas muy hábiles y conforme más tiempo hable con ellos, más posibilidades de ser engañado. Es importante validar doblemente la información y verificar que está en el sitio web oficial de la entidad o llamando a la central telefónica oficial”, agregó Rubinstein.

¿Cómo proteger la información?

El director de Transformación Digital de Scotiabank, Andrey Guzmán, compartió una serie de consejos para proteger la información y evitar robo de identidades, datos financieros y personales.

Regla de oro: nunca compartir información confidencial como el usuario o contraseñas de banca en línea, cajero automático, códigos de seguridad o números de tarjetas. Esta información nunca se debe compartir con otras personas. Ninguna empresa o entidad pública y ni siquiera su banco le solicitará esa información. Si lo contactan para pedirle esos datos, desconfíe siempre. Cuidado con las transferencias: este trámite solo debe hacerse en sitios oficiales de los bancos o en sucursales. Nunca será necesario la participación de un tercero o una llamada tripartita (en la que alguien llama para decirle que va a contactarle con una persona del banco para hacer ese trámite). Esté al tanto de las notificaciones del banco con respecto a movimientos, cambios de claves. Si no reconoce a uno, llame al número oficial del banco para hacer el reporte. Contraseñas seguras: evite el uso de datos simples como fecha de cumpleaños, su nombre propio o sus apellidos. Lo ideal es usar una combinación de letras, números y caracteres especiales. No mantenga la misma clave por periodos prolongadas de tiempo. Ingrese a sitios web confiables: al realizas transacciones en su banco en línea, digital siempre la dirección completa en su navegador, en lugar de usar los motores de búsqueda. Valide que los sitios son seguros. Los sitios seguros empiezan con https: y no con http: (la diferencia es la s, que indica que es una página segura) y, además, aparece un candado en la barra del navegador al lado izquierdo. Eso indica que es seguro. Cuando compre en internet: asegúrese de que los sitios web donde realizará la compra son conocidos y con buena reputación.

Otro punto importante es utilizar una conexión segura en todo momento y evitar el uso de las redes públicas.

“En este tema, tenemos una responsabilidad compartida, empresas y ciudadanos; si todos seguimos las medidas de seguridad, la posibilidad de ser víctima de estafas se reduce considerablemente”, finalizó Guzmán.