CoopeVictoria: “En Puente de Piedra y Rincón de Salas no hay cañales propiedad de la cooperativa”

La Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L., aclara ante la opinión pública no tener ninguna injerencia en quemas ocurridas en Puente de Piedra y Rincón de Salas.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

GRECIA. Mediante comunicado de prensa, la Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L. (CoopeVictoria) le salió al paso a una serie de señalamientos que le vinculan con quema de cañales en Puente de Piedra y Rincón de Salas.

“CoopeVictoria aclara ante la opinión pública no tener ninguna injerencia en la quema vandálica de cañales. En la zona ofrecemos servicio de cosecha en verde, únicamente en tres fincas propiedad de asociados a CoopeVictoria, esto no representa ni un 5% del total de fincas cultivadas con caña de azúcar existentes en el lugar, y reiteramos, el servicio que se ofrece es de corta en verde ya que es el mecanismo que promovemos, no la quema”, se desprende del documento suministrado a nuestro medio.

Mariela Castro, periodista de la cooperativa, informó que recientemente se hicieron denuncias públicas sin aportar pruebas contundentes. Ante el impase, se reunieron con las personas afectadas para tomar acción, compartir el plan de mitigación que se aplica en esos casos y tratar de gestar un acercamiento de la ciudadanía con los dueños de los cañales en cuestión.

Ingenio Victoria recibe actualmente parte de la caña cosechada en la zona afectada, sin embargo, dejó claro que “los mecanismos de cosecha son 100% responsabilidad de los propietarios de las fincas, y aunque trabajamos constantes campañas de concientización para erradicar las quemas, no tenemos alcance legal para intervenir ningún tipo de situación”.

Además, subrayó que se recibe caña quemada en apego a la Ley Orgánica de Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar Nº7818, en la que se indica que todos los ingenios de Costa Rica están en la obligación de recibir la caña de los productores independientes, incluso en caso de quema.

Bajo ese contexto “se debe abrir un espacio dentro de la programación regular del ingenio para que esta caña no pierda propiedades al paso de 24 horas, ya que las quemas pueden ser consideradas como casos fortuitos o de fuerza mayor, contemplados en la ley y sus regulaciones”.

*Fotografía principal con fines ilustrativos.