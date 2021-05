Alajuela: Recolección de no tradicionales a partir del próximo domingo

Turrúcares y La Garita, serán las primeras comunidades visitadas.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

ALAJUELA. La Segunda Campaña de Recolección de Residuos No Tradicionales está a la vuelta de la esquina. La iniciativa municipal regresa el próximo domingo, con recorridos en las comunidades de Turrúcares y La Garita.

¿Qué artículos se recogen? Lavadoras, refrigeradoras, cocinas, pilas, inodoros, llantas, estañones, televisores, computadoras, latas de zinc, canoas, colchones, sillas, muebles y ollas. Materiales como escombros, madera, ramas o árboles no se recogen.

Camiones debidamente rotulados, recorrerán las vías públicas, según el calendario establecido, a partir de las 7:00 a.m., cada fin de semana del presente mes.

La Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Alajuela, dejó claro que el servicio no se presta dentro de las alamedas (vías de paso peatonal) ni dentro de los condominios (calles internas no son públicas) por lo que los residuos voluminosos o no tradicionales deben ser dispuestos en el sitio donde colocan los residuos ordinarios no valorizables (basura) para su recolección.