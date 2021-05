Compositor ramonense Richard Ulate es el creador de Infinite Heartbeat un álbum que puede provocar en el oyente desde agrado hasta tristeza

Algunos de los temas fueron, además, parte de la banda sonora del largometraje de suspenso psicológico costarricense titulado Insomnio.

ARTE Y CULTURA. En español se traduce como “Latido Infinito”, tal y como lo explica Richard Ulate compositor del álbum, se trata de una serie de atmósferas con tonos reflexivos que pueden provocar al oyente momentos muy agradables y delicados, así como momentos de tristeza, melancolía, inclusive, alguna sensación de estado incómodo donde el tratamiento de los sonidos logra llegar hasta el oído interno.

“Considero que Infinite Heartbeat busca un público con deseos a escuchar algo diferente, un oyente que en medio de tanta distracción logre hacer un alto en su camino y escuche las diferentes texturas que se exponen en la presente producción”.

El álbum contiene 10 obras originales de carácter instrumental con contrastes de tonos brillantes, oscuros, tempos lentos hasta Agitatos (agitado) como lo titula una de sus obras.

Algunas de los temas fueron además parte de la banda sonora del largometraje de suspenso psicológico costarricense titulado Insomnio que en su memoria le titulé bajo el mismo nombre “7nsomnio” quien con este tema se representó el SoundTrak de la película.

Richard es compositor, educador e investigador, Máster en el método de estimulación cognitiva BAPNE y actualmente se dedica a la formación pianística y musical de niños y jóvenes en diferentes zonas del país, orientador vocal y gestor de proyectos para el crecimiento de la cultura. Reside actualmente en San Ramón de Alajuela y se ha formado musicalmente desde niño, además obtuvo sus estudios en la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, así como formación en distintos países de Latinoamérica y Europa.

Este proyecto, se lanzó a finales de abril en las principales plataformas de música como Spotify, Youtube y Apple Music y cuenta con la colaboración de ser masterizado en Estados Unidos y su diseño en Valencia.

“El proyecto surge como una búsqueda de expresión artística, como compositor creo que pasamos por facetas distintas y es necesario dejar impreso en el tiempo cada nota como una muestra de expresión personal. Es por ello que cuando escuchen Infinite Heartbeat más que simples notas, cada atmósfera expresa una parte de lo maravilloso que es la música. La música puede hacerte sonreír o bien llevarte a estados de gran tristeza, creo que este álbum logra actuar con diferentes emociones de las cuales cada oyente puede describir de una manera personal, eso para mí tiene mucho valor.

Algunas de las obras tienen un valor agregado y significativo para mí, pues se exponen desde el largometraje Insomnio, que actualmente persigue festivales de cine independiente, un agradecimiento profundo a su director Mario Alonso por su confianza en mi trabajo pues el largometraje tiene una personalidad musicalmente única ya que cada escena tiene su composición original”.

-Richard Ulate

Para Richard una de las cosas más importantes que encontró con este proyecto fue ver la calidad de personas que tuvo a su alrededor para apoyarle, animarle y creer en su trabajo.

“Infinite Heartbeat es un agradecimiento personal a cada uno de los que creen en mi carrera y una puerta que se abrió para seguir exponiendo mi material de ahora en adelante en las plataformas más importantes. Quiero mencionar a dos grandes amigos, José David Vindas del Berklee College of Music en Boston quien ha colaborado con la masterización del álbum y a Kevin Bermúdez, artista creativo del arte visual, a ambos un sincero agradecimiento”.

“Siempre busco en cada paso que doy, crecer como persona, mi meta con este proyecto es simple, no dejar de aprender, descubrir oportunidades, nuevos caminos y sobre todo trazar líneas donde aún no les dibujaba. Como educador, además, veo día a día niños y jóvenes con grandes sueños. Hoy les puedo decir que el mayor sueño no es demostrarle a nadie quien puedes ser, si no demostrarte a ti mismo el valor que tienes hoy mismo, no mañana, hoy… y mejorar requiere de acciones simples y sinceras con uno mismo “los verdaderos retos son los que superamos día a día”. Mi prioridad es vivir el presente como lo que es, “un regalo”, finaliza el compositor ramonense.

Este material esta disponible en las principales plataformas de música como Infinite Heartbeat, además puede seguir el trabajo del ramonense en su canal de Youtube: Richard M. Ulate

