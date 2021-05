CUBERO, UNA DE LAS GRANDES DEL BALONCESTO

Lograr la sincronía perfecta entre la práctica deportiva, el estudio, la familia, los amigos y la vida cotidiana puede sonar poco congruente para muchos, sin embargo la joven ramonese Mariana Cubero nos ha demostrado que no es imposible.

Con solo 17 años de edad, Mariana cuenta con una amplia trayectoria deportiva que la ha convertido en una de las jugadoras más reconocidas en el país. Forma parte del equipo de Coopenae-ARBA, está en la U 17 y en la Selección Mayor de baloncesto, equipo con el participó en el CentroBasket en El Salvador.

En el evento que tuvo lugar en el gimnasio nacional Adolfo Pineda de la capital salvadoreña durante el mes de marzo, Cubero fue una de las jugadoras más jóvenes y tuvo la oportunidad de enfrentar a equipos como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Cuba, República Dominicana y El Salvador que cuentan con integrantes de hasta 40 años con amplia trayectoria en esta disciplina , dándole una oportunidad importante de foguearse.

“La experiencia fue súper bonita, aprender de mis ídolos básicamente. Jugadoras mayores que yo, jugadoras que vi crecer desde que yo era chiquitita. Además del fogueo que fue de otro nivel físicamente y deportivamente, los equipos saben más, son más competitivos y me gustó porque toda esta experiencia la puedo transmitir a mi selección, a la U17, puedo darles consejos y tratar de ayudarnos en la cancha”, detalló Cubero.

Mariana inició su carrera deportiva a los cinco años cuando tocó un balón por primera vez en el centro educativo en el que aún estudia, el Colegio Bilingüe San Ramón. En tercero incursionó en gimnasia y en fútbol, posteriormente en atletismo, lo practicó durante cuatro años pero el amor por el baloncesto fue mayor.

“Mariana es una de las candidatas llamadas a hacer referentes del cantón el futuro cercano. Hay que trabajar mucho pero tiene todo el potencial para hacerlo, parece que tiene una proyección importante e interesante que podría trascender sí mantiene y aumenta el ritmo de trabajo a nivel individual y competitivo”, mencionó su entrenador de juegos nacionales Daniel Simón.

La organización de Mariana es fundamental para dar el resultado en la cancha y en sus estudios, sabe que para estar en los equipos debe mantener buenas notas. Actualmente combina los entrenamientos con las clases, estudiando en el día y entrenando en las noches o los fines de semana en San Ramón y en San José.

“Si tengo que hacer trabajos en los recreos los hago, también tareas o estudio. A veces si no me da tiempo tengo que acostarme a las 11 de la noche, los fines de semana que estoy en San José es entrenar y aprovechar para hacer trabajos y dejar todo avanzado para los días entre semana”.

El apoyo en los centros educativo es muy importante para que jóvenes puedan combinar los estudios con la práctica deportiva, ya que en ocasiones los partidos o entrenamientos chocan con el horario lectivo. Por su parte el colegio en el que estudia la ramonense busca brindar a alumnos como ella el apoyo necesario para alentar la disciplina que poseen no solo no en el ámbito deportivo si no al ser estudiantes destacados con buenas notas.

“Para la institución es un gran orgullo tener estos estudiantes como Mariana que representan a la institución en diferentes actividades deportivas. Son un baluarte, son un ejemplo a seguir para el resto de la comunidad educativa por la disciplina y la motivación que ellos manejan. Todo el esfuerzo que tiene que realizar un estudiante de forma regular, cumplir con todas sus obligaciones además del ser joven y más todos los compromisos que implican estar en una selección”, detalló Ana Castro, parte de la administración del colegio.

En el deporte hay mujeres costarricense que han destacado en los últimos años y han dejado un legado en la historia de cada disciplina deportiva. Con medallas, campeonatos mundiales y torneos nacionales, pero lo más importa con humildad y disciplina, Mariana seguirá dejando huella en el deporte y seguirá siendo un ejemplo para todos los niños y jóvenes que desean practicar algún deporte.