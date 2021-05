El artista alajuelense Enéle hace su debut musical con “PASAJEROS”

Anyelin Campos |acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | Pasajeros es el primer lanzamiento de Emmanuel Sandí, mejor conocido en el ámbito musical como Enéle, un alajuelense de 20 años que asegura que el rap fue su inspiración.

“Crecí en una familia ajena a lo musical, crecí con referencias musicales de géneros urbanos, un día descubrí una canción de rap que me llamó muchísimo la atención, y así fue como empecé a escribir rap”.

Debido situaciones difíciles que sucedieron en la vida de Enéle estuvo en un Colegio llamado Ciudad de los Niños, en Cartago, donde gracias a los clubs artísticos se formó para mejorar su desempeño en esta faceta musical.

“En el transcurso de mi estadía en ese colegio aprendí a desarrollar mis capacidades de improvisación gracias al club de rap, mi capacidad vocal gracias al club de canto y mi técnica de punteo y rasgueo al club de guitarra. Egresé en diciembre del 2019 y el 2020 estuve inactivo porque me dediqué a trabajar, este año me estoy dedicando a estudiar y a hacer canciones”.

Este es el primer lanzamiento profesional de Enéle, sin embargo, asegura que ha sido un proceso largo y de muchas ideas.

“Los cantautores pasamos por una etapa en dónde tiramos a la basura miles y miles de ideas, incluso te puedo decir que en mi grabadora de audio del celular tengo más de 400 notas de audio de diferentes ideas y composiciones, pero si, es la primera canción que estreno profesionalmente y la canción la compuse tres años atrás, es un tema de desamor que se puede escuchar en cualquier momento y va a ser igual de bueno, de hecho muchas personas ya lo han incluido en sus playlist personales de Spotify”.

Este joven alajuelense dice tener altas expectativas con su música, sin embargo, es consciente que el mundo artístico es muy competente y asegura que dará su máximo esfuerzo por conseguir lo que sueña.

“Sé que mi momento llegará algún día, por ello prometo dar mi mayor esfuerzo y dar los pasos correctos para lograrlo, mi visión es que mi música sea exitosa y vivir de ella. Quiero marcar vidas y crear historias con mi música.

Me inspira mucho el saber que hay gente que escucha mis canciones y se siente identificada, personas que me dicen: “Enéle, esto es justo lo que siento en este momento” . A pesar de llevar solo una canción, hay gente muy amable que me escribe y me cuentan lo que sienten con la canción. Me inspira ser parte de las historias de las personas, de sus vidas. Hacerlas sentir que no están solas en su situación”.

Enéle se esfuerza por hacer las cosas de la mejor manera, en estos meses estará sacando una nueva canción, y espera que tenga una buena acogida. “Será un tema de Pop Urbano con una letra y una melodía muy cautivadora, algo muy diferente a esta canción, pero igual de profesional”, afirma el artista.

Para conocer y apoyar el trabajo de Enéle puede acceder a las siguientes plataformas digitales.

“Me gustaría invitar a la gente a apoyarme y a apoyar el talento nacional, que hay de montones e igual de profesionales que en otros países, se los puedo asegurar. Si apoyamos de forma masiva a un artista nacional hay más oportunidades de internacionalizarse y representar nuestra patria”.

-ENÉLE