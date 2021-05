Esta semana se mantienen las clases en los centros educativos del país

Padres, madres y tutores pueden denunciar si estudiantes no reciben lecciones.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

El Ministerio de Educación Pública (MEP) aclaró que el curso lectivo se interrumpirá a partir del 24 de mayo, por lo que las clases se mantienen durante esta semana (del 17 al 21 de mayo) con el modelo de educación combinado que se desarrolla desde inicio de año.

Ante esta aclaración, el viceministro administrativo del MEP, Steven González Cortés, dijo que el movimiento convocado por los sindicatos magisteriales para el miércoles 19 de mayo es ilegal y contradictorio a los planteamientos en la Junta Paritaria celebrada la semana pasada.

Antes de la reforma al Código de Trabajo, en el año 2020, para dar seguridad jurídica a las huelgas, que obligaba a los patronos a pagar los salarios no trabajados mientras no se declarara la huelga ilegal, – como ocurrió en el 2018 y en movimientos anteriores-, la nueva legislación no solo autoriza, sino que obliga a las autoridades públicas (en este caso del MEP) a deducir en forma inmediata (en la planilla siguiente) el salario correspondiente al tiempo no laborado por cada trabajador, sin necesidad de que exista una declaratoria de huelga ilegal.

Con la entrada de la reforma, cualquier paralización de labores que no cumpla con lo dispuesto por las normas antes indicadas del Código de Trabajo, constituye huelga ilegal y las personas que incurran en ella, tendrán ausencia laboral y pérdida inmediata del salario, por todo el periodo holgado.

Esta situación se da tras la decisión del MEP de cancelar las clases presenciales y virtuales y que el curso lectivo se extenderá hasta enero 2022.

“Una situación inédita requiere medidas inéditas”, dijo la ministra de Educación, Guiselle Cruz, para quien “no es justo acrecentar el rezago con una educación a distancia en la que no todas las personas estudiantes del país tienen las mismas oportunidades y por ende no obtienen los mismos resultados”.

“Una reorganización del calendario escolar de estas dimensiones no ha sucedido en años, pero tampoco habíamos tenido una pandemia que lo ameritara”, agregó.

La interrupción del curso lectivo se extenderá desde el 24 de mayo y hasta el 9 de julio considerando el período de vacaciones de medio año.

De este modo, las clases en educación combinada se retomarán el 12 de julio y hasta el 21 de enero de 2022, con un periodo de descanso por Navidad, entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. El periodo lectivo 2022 arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre.

¿Por qué interrupción y no educación a distancia?

“Más de 400 mil estudiantes no tienen posibilidades de conectividad en sus hogares, a pesar de los esfuerzos que como Ministerio hemos hecho”, explicó la ministra Cruz, para quien las brechas no pueden seguirse ensanchando al llevar educación de diversa calidad y recordó la importancia de apoyar el proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Alfabetización Digital, que se encuentra en la Asamblea Legislativa.