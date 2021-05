Ministra advierte que suspenderían partidos si afición no respeta medidas sanitarias

Autoridades mantendrán fuertes operativos para asegurar el desarrollo normal de etapas finales de los campeonatos de UNAFUT Y LIASCE.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

La ministra del Deporte, Karla Alemán, recordó que si la afición irrespeta las medidas sanitarias suspenderían inmediatamente la etapa final del Torneo de Clausura 2021, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar y celebrar los encuentros desde casa y en burbujas sociales.

La jerarca exhortó a la responsabilidad de cada persona para poder enfrentar la grave situación que vive el país a raíz de la pandemia por la COVID-19, “hay gente que no lo toma con seriedad, como si no existiera una emergencia y los hospitales no estuvieran saturados”, expresó.

“Seamos solidarios por favor, queremos hacer un fuerte llamado a la afición de los equipos a ver, escuchar y disfrutar los encuentros con quienes convivimos desde los hogares”, reiteró la ministra Alemán tras destacar el esfuerzo de los clubes por cumplir con las medidas sanitarias, así como la Fuerza Pública y a funcionarios del Ministerio de Salud.

Precisamente, este sábado 15 las autoridades instruyeron la suspensión de la final de la Liga de Ascenso LIASCE entre Puntarenas FC y la Asociación Deportiva Guanacasteca, debido al incumplimiento de la afición a los lineamientos establecidos.

Por su parte el ministro de Salud, Daniel Salas, mencionó que en este momento cada 45 minutos muere una persona en los hospitales y estos comportamientos no favorecen, ni ayudan a aplanar la curva de contagios, las celebraciones deben ser diferentes y comedidas.

En ese contexto, en un trabajo articulado entre cuerpos policiales de Fuerza Pública, funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de las dirigencias deportivas mantendrán operativos a las afueras de los recintos para asegurar el normal desarrollo del evento sin que haya ninguna afectación a la seguridad ciudadana.

El director de Fuerza Pública, Daniel Calderón, detalló que se tendrá una operación en las inmediaciones de los recintos para asegurar el normal desarrollo de la actividad y el cumplimiento de medidas sanitarias.

Finalmente, el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, reiteró el compromiso de todos los protagonistas para cumplir con las directrices establecidas por el gobierno. “Hoy el futbol más que nunca necesita de todos: la dirigencia, los equipos, pero especialmente los aficionados”, dijo.

“No vamos a poder jugar los partidos finales de las Ligas sino pasamos con nota 10 y ese 10 lo ponen los seguidores de los equipos, que no pueden generar manifestaciones ni reuniones en ningún lugar bajo el pretexto del fútbol. Como Fedefútbol reiteramos nuestra posición de cero tolerancia a las aglomeraciones y reuniones de aficionados que se antepongan a los protocolos sanitarios dictados por el Ministerio de Salud” manifestó.

Este domingo el Deportivo Saprissa hizo un llamado a su afición para respetar las medidas sanitarias y no acercarse al estadio durante el partido contra la Liga Deportiva Alajuelense.