Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

OPINIÓN. De cara al último año de su administración, el presidente Carlos Alvarado presentó en la Asamblea Legislativa su informe de labores. Mismo en el que habló de proyecciones al 2050, y que careció de autocrítica, según opositores y analistas.

“Una vez más aquí está mi mano abierta. No importa si simpatizan o no conmigo. Eso no es lo importante. Lo que importa por mucho es superior: Es Costa Rica”. Con esa frase, el jerarca cerró un discurso que resaltó los avances en materia de infraestructura, los retos desencadenados por la pandemia, y algo que preliminarmente no suena muy bien: préstamos y más préstamos.

Quien sí puso los puntos sobre las íes, fue Silvia Hernández, designada el pasado primero de mayo como presidenta de la Asamblea Legislativa. La verdiblanca solicitó apertura al diálogo, disposición para la autocrítica y voluntad para acciones concretas.

En la agenda de asuntos urgentes, está el proyecto de empleo público, que forma parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un millonario préstamo que ya se dictaminó en Comisión de Hacendarios, y que pronto pasará al Plenario para su votación.

Los actos parlamentarios de los últimos días, nos dejaron además un hecho sin precedentes en 200 años del país: por primera vez 2 mujeres liderarán el Congreso en un mismo periodo. Recordemos, el liderazgo de la oficialista Carolina Hidalgo hace 2 años. Dicho cargo, ya lo habían ocupado Rina Contreras del PUSC entre el 2000 – 2001; y Rosemary Karpinski del PLN, de 1986 a 1987.

Los cierres sanitarios programados para la presente semana, llevaron a la suspensión de partidos de fútbol e interrupción de rutinas en gimnasios para otros. Preparémonos para la reactivación de cletos a lo largo y ancho del área metropolitana.

Mientras eso pasa en el país, un video del padre Sergio Valverde cantando Sopa de Caracol (versión pandemia) traspasa fronteras y se expande por el mundo. En Colombia hay manifestaciones contra el gobierno, con lamentables ataques a la ciudadanía por parte de cuerpos policiales. En El Salvador, el nuevo congreso, afín con Bukele, destituyó a jueces constitucionales.

¡Lávese las manos, seguimos en…!