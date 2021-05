¿Procrastinas?, llegó la hora de cambiar el deseo por la acción

Te has puesto a pensar cuántas veces al día, semana o al mes dejas inconclusas tareas, actividades o el inicio de una meta u objetivo que deseas llevar adelante. El procastinar es sinónimo de posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más importantes, lo cual nos debe llevar a realizar el simple ejercicio de contabilizar todo aquello que empezó pero no terminó, y además, determinar si la suma es representantiva, lo cual nos permitirá visualizar si llegó el momento de hacer conciencia sobre lo que está ocurriendo y buscar las respuestas que me ayuden a saber el por qué lo que quiero o deseo no se convierte en una realidad.

Mel Robbins conocida comentarista de CNN, menciona que en el momento que se quiere hacer algo contamos tan solo con cinco segundos para pasar a la acción, de lo contrario, nuestro cerebro empezará a buscar excusas que justifican el postergar las cosas hacia adelante, aún cuando sabemos que puede afectarnos directamente y se cae nuevamente en la zona de confort.

Esta inacción en la que se cae muchas veces sin darnos cuenta, tiene un impacto directo en nuestra vida y principalmente en la pérdida progresiva de querer tener éxito y cumplir metas en el corto, mediano y largo plazo, donde a manera de analogía es como un vaso que se va llenando de agua gota a gota y llega el momento en que derrama, y es ahí, donde se generan situaciones recurrentes de impotencia, estrés y la ansiedad de buscar culpables, siendo finalmente una responsabilidad que no hemos asumido con nosotros mismos en días, meses o años.

La búsqueda inmediata de alternativas para salir de esa mala práctica y en dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, es el primer paso para organizar el tiempo priorizando el qué, cómo y cuándo lo debo de hacer como inicio del cambio para dejar de procrastinar.

En principio lo más importante es dar el valor de cuánto me está afectando esa dinámica en mi vida, siendo consiente y objetivo que inherentemente eso afecta el estado de ánimo, la autoestima y genera situaciones donde me siento contra la pared, analizando y sabiendo que si lo hubiera hecho antes de forma disciplinada y constante todo sería más simple y tendría un margen de maniobra que me permitiría tomar las mejores decisiones, además de responder de forma efectiva a mis responsabilidades y proyectos de vida.

Otro elemento clave en el proceso de transformación mental y nuevo estilo en el accionar de mis actividades es poner límites, estableciendo plazos de acuerdo a las prioridades y realizando un inventario de los recursos que necesito para cumplirme a mí mismo con la actividad, meta u objetivo planteado.

Esta dinámica es muy importante, por lo que debemos de entender que todo lo que hacemos en la vida si bien es cierto en ocasiones es para cumplirle a otra persona por temas de trabajo, estudio o un grupo al cual pertenezca, que en el fondo siempre el cumplir o no será nuestra responsabilidad, de manera que la búsqueda y aplicación constante en el día a día del éxito y la disciplina, será una llave que permitirá llevar las riendas de nuestras ideas y deseos para que paso a paso se conviertan en realidad, lo cual va a generar la motivación de ir por más y proyectar una imagen diferente en el medio que nos desenvolvemos.

Finalmente, se debe dejar de lado la mentalidad cortoplacista que nos absorbe en la excusa que hay que vivir el hoy porque no tenemos mañana, donde en la medida que proyectemos nuestros objetivos y metas en el tiempo y lo más importante, trabajemos todos los días por avanzar un paso, se darán progresivamente los resultados esperados; si se le agrega a la receta ingredientes vitales a base de determinación, resiliencia y nunca pensar en el fracaso, donde éste último debemos valorarlo como un aprendizaje que nos ayudará a realizar las cosas de una mejor manera.

Deja de pensar tanto y ocúpate por sentir más para llegar a la acción … ¡La postergación es el hábito que mata las metas, genera inacción y limita todos los ámbitos de nuestra vida!