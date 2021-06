SAN RAMÓN RINDE HOMENAJE A OMAR CRUZ

Carolina Elizondo | celizondo@elsoldeoccidente.com

SAN RAMÓN | “Este homenaje realmente me emociona, realmente no lo esperaba. Quiero agradecer a todos los regidores y a los representantes de la COMAD por haber llevado esta iniciativa al consejo”, fueron las palabras de Omar Cruz tras el reconocimiento por parte del Consejo Municipal a su importante labor comunal por las personas con alguna discapacidad.

Fue el pasado martes cuando la municipalidad se vistió de gala al homenajear a este ramonense. La idea surgió de una propuesta llevada a la COMAD, por parte de la Fundación Morfas y que fue aprobada por el Concejo Municipal.

Don Omar nació el 8 de junio de 1935, cursó la primaria en la Escuela de Santiago y la secundaria en el Instituto Superior de San Ramón. En 1957 inició su carrera profesional como director en la Escuela de Magallanes. Fue presidente de la Asociación Ramonense para la Conservación del Ambiente y presidente de la Asociación Ramonense para el Desarrollo de la Agricultura Orgánica.

Del año 2010 al 2017 fue presidente de la Asociación para la Atención Integral a Personas Adultas con Discapacidad El Sol Brilla para Todos. Durante este periodo presentó ante la Junta de Protección Social el Proyecto Específico Compra de Terreno y Construcción del Edificio para el CAIPAD El Sol Brilla para Todos, el cual fue financiado y construido. Se inauguró el 10 de noviembre del 2016.

Su familia fue testigo de los procesos vividos por el ramonense para lograr cumplir sus metas y objetivos en cada uno de los proyectos que encabezo. Entre estrés y noches sin dormir, largas gornadas de espera y tramites complejos, don Omar nunca perdió su fe para hacer realidad proyectos como el CAIPAD que hoy muchos ramonenses lo aprovechan.

“En primer lugar me siento muy orgullosa de la calidad de persona que es papi. Este fue un proyecto que en la casa le decíamos que no se estresara tanto, hubo noches que no dormía por el estrés de la compra del terreno y la construcción del CAIPAS Brilla para todos. El que se hiciera realidad fue su ilusión y gracias a Dios tuvo la oportunidad de verlo”, detalló su hija, Argerie Cruz.

Don Omar es un hombre entregado al servicio comunitario, busca siempre ayudar a la comunidad sin esperar nada a cambio. Según sus hijos cada cosa que hace, lo hace de corazón por su naturaleza de servir a los demás.

“Para nosotros este homenaje que le hace la municipalidad es sumamente importante, él se ha sentido muy feliz y nosotras más. Es un sueño que logró y que gracias a Dios en vida le dieron ese agradecimiento. Ni papi ni nosotros nos esperábamos este reconocimiento porque todo lo que ha hecho en su vida, en su labor comunitaria, ha sido porque le ha nacido y porque es su razón de ser, el poder colaborar”, agregó.

De esta manera el pueblo poeta estará sumamente agradecido con este ramonense que con amor y entrega a dejado un gran legado a las personas con alguna condición especial y a las nuevas generaciones.



¡Gracias Don Omar!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...