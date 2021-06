10 de junio: Día Mundial de la Seguridad Vial

Anyelin Campos acampos@elsoldeoccidente.com

NACIONAL. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se pierden aproximadamente 1,35 millones de vidas como consecuencia de los accidentes de tránsito.

Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y muchos de ellos provocan una discapacidad.

Cada 10 de junio se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial, fecha que tiene como objetivo hacer conciencia y contribuir a reducir las cifras de siniestros en las carreteras.

Luis Diego Trejos, Gerente General de Detektor Costa Rica, señala que seguridad vial no solo hace referencia al uso del cinturón o no superar los límites de velocidad establecidos, sino también al conjunto de medidas que se toman para prevenir accidentes o minimizar sus efectos. Dentro de este término se engloban el cumplimiento de las normas emitidas por las autoridades y la responsabilidad individual de quien va al volante.

De acuerdo con datos de la Dirección de la Policía de Tránsito de Costa Rica, durante el primer trimestre del 2021 se registró 104 decesos en el sitio del accidente en carretera. Esto representa siete muertes más en comparación al mismo periodo del 2020. La tendencia mensual de mortalidades se mantiene por encima de las tres.

woman hand fastening a seatbelt in the car, Cropped image of a woman sitting in car and putting on her seat belt, Safe driving concept.

Estos son algunos consejos de seguridad vial para proteger vidas y mejorar la movilidad en la región:

-Planificar el viaje. Previo a comenzar el viaje es recomendable consultar rutas, alternativas, congestión y situación climatológica. Evitar imprevistos y conocer la ruta hará que estemos mucho más seguros.

-Revisar el vehículo: Es importante tener un buen mantenimiento y comprobar que todo está listo para salir: dirección, luces, frenos, suspensión, neumáticos, niveles de aceite, limpiaparabrisas, líquido de refrigeración y frenos.

-Llevar los documentos en regla: Licencia de conducir, derecho de circulación, RITEVE al día, etc. Todo esto es necesario en caso de un incidente en carretera.

-Descansar en caso de que los viajes sean largos. La fatiga y el sueño en la conducción son causa de accidente. En trayectos largos es importante estar bien hidratados, por eso se aconseja llevar siempre agua para el viaje.

-Respetar la velocidad: Al conducir se debe respetar los límites de velocidad establecidos por la ley. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con una velocidad de impacto de 80 km/h, la probabilidad de muerte en un choque es 20 veces mayor que a una velocidad de impacto de 30 km/h. Por tanto, disminuya su velocidad y conozca las normas de tránsito.

-Evitar el consumo de alcohol y drogas: Si se eliminara el consumo de drogas y alcohol por los conductores se podrían salvar cientos de vidas cada año. Aumento del tiempo de reacción, problemas de coordinación, percepción errónea de la velocidad y problemas de visión, son algunos de los efectos del alcohol en la conducción.

-Cinturón de seguridad: Todos los pasajeros deben hacer uso del cinturón de seguridad, y en especial los menores que deben ir correctamente sentados. Usted tiene una probabilidad mucho mayor de sobrevivir a una colisión si usa cinturón de seguridad, el cual reduce el riesgo de muerte hasta en un 60%, según la OMS.

-Evitar las distracciones. El uso del celular durante la conducción multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Hay otros muchos actos cotidianos que los conductores realizan mientras manejan que también provocan distracción: fumar durante el viaje, concentrarse en pasar las emisoras de la radio, etc. Quitar la vista de la carretera, aunque sea por segundos, puede ser decisivo. Estas situaciones pueden provocar no ver un peatón que cruza o no observar que el vehículo de delante se detuvo.

“Mejorar la seguridad vial está en manos de todos los conductores, quienes tienen una gran responsabilidad, pues sus conductas afectan a todos los actores viales con quienes se comparten las vías: los pasajeros, los otros conductores, los ciclistas y los peatones, incluyendo a los familiares y allegados de todas esas personas. Con pequeños esfuerzos todos podemos contribuir a que las cifras de accidentes vayan descendiendo cada año”, concluyó Trejos.

