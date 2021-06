COMPAÑÍA FOLCLORICA MATAMBU REPRESENTARA A COSTA RICA EN RUSIA

Con el espectáculo “Con los pies en la tierra” La Compañía Folclórica Matambú participará en la World Folkloriada 2021, concurso mundial de folclore que se llevará a cabo en Rusia del 3 al 10 de julio.

El evento es organizado por el Concejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folklóricos (CIOFF), dependiente de la UNESCO, en el 2018 inició sus convocatorias en la seccional de cada país. El Cioff Costa Rica decidió hacer un eliminatoria con todos los grupos que quisieran participar, en total fueron seis. Matambú ganó el derecho de poder representar a nuestro país en esta edición de la folkloriada.

La Compañía Folclórica Matambú es un grupo fundado el 8 de diciembre de 1997 en San José, cuenta con un equipo humano de amplio conocimiento en lo que respecta al estudio, rescate, promoción y proyección artística de la cultura popular costarricense. En su trayectoria de gestión cultural y artística por 24 años, ha logrado contribuir al rescate de la cultura popular, mediante la investigación, docencia y proyección de nuestras costumbres creencias y tradiciones costarricenses para el fortalecimiento de valores , el salvaguarda de nuestro Patrimonio Cultural inmaterial, el enriquecimiento del acervo cultural y el respeto de los derechos culturales.

“Para nosotros más que la satisfacción de haber ganado el derecho de representar a Costa Rica en Rusia, más bien significa un gran compromiso, un compromiso con nosotros mismos, con Costa Rica y para con nuestra gente. Eso fue primero que tuvimos muy claro y que teníamos que dirigirnos en una dirección que reamente nos ayudara a sobrellevar cada reto que se nos pusiera y tanto fue así que cuando apareció el Covid lo pasaron para el 2021. Hemos pasado por procesos difíciles pero aún así para nosotros sigue siendo una gran oportunidad para mostrar lo que es Costa Rica con la danza y la música. Es una gran oportunidad de poder decirle al mundo que Costa Rica es pequeña pero enrome en cuanto a sus raíces, costumbres y tradiciones”, detalló José Francisco González, director coreográfico.

El primer festival de la Folkloriada Mundial tuvo lugar en 1996 en los Países Bajos, después en Japón, Hungría, China, la República de Corea y México. Este año la República de Bashkortostán será sede para recibir a más de dos mil 500 participantes de 60 países, entre ellos los bailarines, músicos y artesanos costarricenses.

La delegación tica que viajará está conformada por 32 personas con edades entre los 16 a los 62 años: 18 bailarines entre hombres y mujeres, 10 músicos y dos representantes del Cioff. Además van dos empresarias costarricenses, una de ellas demostrará como se confeccionan las máscaras ticas y la otra representará al producto de mayor exportación de nuestro país, el café, ambos requisitos de competencia.

Tendrá su primera participación el segundo día del festival en un pasacalles de 3 kilómetros aproximadamente junto al resto de los países y será el 10 de julio día del cierre del festival, cuando compartirá con el mundo entero un poco del sabor costarricense, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones con un traje alusivo a la bandera de Costa Rica que lleva representaciones de provincias como Puntarenas, Guanacaste y Limón, acompañado de un popurrí de canciones como Origen y Orgullo, el Brinco del Sapo y Tono Sepia de Humberto Vargas.

“Vamos con una pequeña pincelada de lo que es nuestra alegría, de lo que es nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres tradiciones. Que la gente en Rusia se dé cuenta de la riqueza que tenemos dentro de nuestro folclor y de la belleza, porque realmente el folclor costarricense es muy bello dolorosamente los costarricenses no lo hemos valorado”, mencionó González.

Desde el año 2018 la compañía inició su preparación para el festival, sin embargo, por la Pandemia los ensayos fueron interrumpidos por las medidas de restricción pero no fue impedimento para decir presente en uno de los eventos más grandes del folclor.

“Hoy en día muchos grupos folclóricos han desaparecido, pero nosotros nos mantenemos sumamente activos siempre guardando los controles y las disposiciones que envía el Ministerio de Salud. Ha sido una lucha muy grande y sobre todo de muchos sentimientos encontrados porque como le digo, estábamos organizados y de un momento a otro se viene el Covid. Pasamos un año sin ensayar y cuando dijeron “Parece que es Rusia si lo va a realizar, empezamos a trabajar y a guardar toda la seguridad que exigía el el Ministerio de salud”, detalló.

Como parte de sus proyectos la compañía realizó una filmación en la que muestran un poco del espectáculo que darán en Rusia. El video que está disponible en su perfil de Facebook, cuenta con la participación de otros grupos folclóricos de Poas, de Calle blancos y de Orotina . Además les permitió rendir homenaje a cuatro de sus compañeros que se retiran de la compañía, uno de ellos don José.

“Ya yo me retiro de la compañía junto a cuatro compañero más, sentimos que ella cumplimos con el país con nuestra locura, porque para para hacer lo que hacemos hay que tener mucha pasión y mucho amor por lo que se hace y aparte de eso nos hicieron entonces también un homenaje. Siempre he creído que para tener una vida mejor más plena y más con mejor calidad de vida es hacer lo que amamos y cuando era joven simplemente no amaba el folclor. Durante la escuela y el colegio siempre baile folclor, pero cuando salí del colegio no me gustaba más, hasta que una vez fui invitado al Baile Folklórico Nacional de Costa Rica y ahí fue donde me di cuenta que nuestro folclor era sumamente rico en tradiciones, costumbres y pero también a nivel de Cantón, cada cantón tiene su propia idiosincrasia entonces yo creo que era muy bueno poder resaltar el folclor desde diferentes perspectivas y de diferentes comunidades, entonces eso es lo que hemos hecho”.

A pesar de contar con poco apoyo del gobierno, los integrantes de la compañía Matambú lograron organizarse para cubrir sus gastos de trasporta y contar con la vacuna contra el Covid-19 para así, hacer una presentación merecedora y representativa de nuestro país.

