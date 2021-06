Gerardo Cruz: el niño moncheño que imaginó ser actor de teatro, hoy vive su sueño

Corría el año 1989, cuando un 28 de octubre vino al mundo Gerardo Cruz Cordero. Nacido en San Ramón creció al calor de su familia, en la que él denomina “fue una niñez soñada”.

Ese año, Rain Man, una película estadounidense de 1988, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise en los papeles principales, ganó el Premio Oscar a la Mejor Película.

“Mi familia siempre me ha apoyado e impulsado. Crecí jugando en los negocios de mis papás en el centro de San Ramón. Siempre he creído que eso despertó la creatividad en mí, verlos a ellos reinventarse una y otra vez”, recuerda. Sus padres fueron propietarios de Joyería Moreno y Boutique Anger.

Gerardo Cruz Cordero actúa, canta, baila y además es escritor.

Gerardo tiene 13 años de experiencia como profesor de danza y teatro en distintas escuelas del país. Actualmente, es representante de Go Broadway para Costa Rica, sub director de La Colmena – Arte en comunidad e instructor de actuación y teatro musical del centro artístico Úniko by The One y la agencia IZ Center en Guatemala.

Se encuentra en ensayos como bailarín y cantante de Henrietta el musical, a estrenarse en setiembre. En julio estrenará el musical original Los Tres Encantos, del cual es coescritor y director escénico.

“Desde prekinder estuve en los actos cívicos, grupos de baile, coros, teatro. Traté de crear espacios incluso cuando no los había. En el colegio cuando yo estudiaba no se le daba importancia a lo artístico, gracias a diferentes profes impulsé varios proyectos de teatro. En mis tardes libres traducía obras, hacía adaptaciones de películas, aún cuando no me prestaban el salón para ensayos buscaba otro lugar fuera del colegio para hacerlo”, comentó.

Según dice, desde siempre supo que quería ser actor. “Nacer en Costa Rica no lo hacía fácil y menos lejos de la capital. Pero siempre me las ingeniaba para lograr que me llevaran a casting”, dijo.

Su amor a la actuación lo hizo ver los Premios Oscar, leer revistas con artículos sobre arte, cultura y moda. “Siempre creí que yo tenía las posibilidades de lograr hacer lo que veía en el cine y la televisión, sabía que no iba a ser fácil, pero nunca he aceptado un no se puede”, expresó.

Sueños imaginados en el aula

Gerardo asegura que la escuela y el colegio, académicamente, fueron un poco aburridos. “Era buen estudiante y me esforzaba por tener buenas calificaciones, pero realmente en mis clases siempre estaba pensando en escribir alguna obra o en el ensayo que tenía en la tarde”, afirmó.

Sus clases favoritas eran las de Artes Plásticas porque era lo más cercano a lo que realmente le interesaba saber. Tuvo siempre profesoras que lo apoyaron y le generaron oportunidades para ver más allá del aula.

“Ahora que he tenido la oportunidad de ejercer como profesor es algo que me gusta impulsar en mis estudiantes”, indicó.

Asegura que cada etapa de su proceso artístico la guarda con cariño. Desde que hacía obras de teatro pequeñas en San Ramón lo ha tomado con la seriedad y la disciplina de un proceso profesional, no importa si en su momento estaba en el salón parroquial de San Ramón y luego en el Teatro Nacional.

“Tal vez mi primer acercamiento a algo masivo se dio gracias a la televisión. Estuve a punto de entrar como presentador de RG Elementos, tuve como 7 castings y pruebas de cámara, para mi era como un sueño ser considerado por Teletica, al final no se dio. Pero tenía que seguir intentando”, añadió.

Años después fue presentador de VM Latino y dirigió un espacio juvenil donde participaba en las decisiones creativas. “Al principio era abrumador estar al frente de algo así siendo tan joven (tenía 24 años), pero me enseñó mucho en todos los sentidos y me forjó carácter para seguir en esta carrera”, dijo.

Recuerda esa época con mucho cariño, ya que conoció gente muy talentosa y por la naturaleza del programa “me sentía como en una película. Grabamos un disco, hacíamos números musicales, entrevistamos artistas y visitamos muchos lugares”.

Los Tres Encantos, coescritor y director de escena

Los Tres Encantos se estrenará en el Auditorio Nacional el 31 de julio de este año, cuenta con un elenco de 24 artistas escénicos y la participación de la Sinfónica Municipal de Desamparados que interpretará toda la música en vivo, además de contar con la más novedosa tecnología de videomapping.

Los Tres Encantos será estrenada a finales del mes de julio, en el Auditorio Nacional en el Museo de Los Niños.

“Estoy muy emocionado de que las personas puedan ir a verlo. La idea me surgió cuando tenía 17 años y pues la guardé para hacer otras cosas. Hace dos años se la comenté a mi amigo Miguel Mejía (artista escénico y director vocal) y pues decidimos levantar el proyecto juntos”, narró.

Explicó que en esta puesta tiene la oportunidad de ser el director escénico y de coescribir el libreto y las canciones con Mejía, la música la compuso Fabián Arroyo.

“Estoy cumpliendo mi sueño Disney. Para mi Howard Ashman y Alan Menken (compositores de La Sirenita, Aladín y La Bella y la Bestia) siempre han sido grandes inspiraciones y tener ahora un musical que sigue un poco lo que he aprendido de ellos es un sueño hecho realidad”, expresó.

Los Tres Encantos no será la primera puesta en escena de una obra de su autoría. “Antes no era tan sencillo conseguir las pistas instrumentales de musicales, un día en un taller de teatro que estaba llevando surgió la idea de hacer El Mago de Oz, yo quería que fuera musical así que me las arreglé componiendo canciones y usando música clásica. De ahí en adelante me di cuenta que era una posibilidad crear cosas desde cero”, relató.

Mucho crecimiento como profesional

“Cuando analizo todas las puertas que se me han abierto las agradezco y me siento afortunado. Justo ahora también estoy en otro musical “Henrietta”, producido por Teatro Espressivo, que se estrenará en el Teatro Nacional en setiembre. En este montaje soy bailarín y cantante, cada ensayo analizo lo importante que ha sido llevar clases y foguearme en otros proyectos para poder dar la talla y realizar bien mi trabajo”, explicó.

También trabaja al lado de Luciérnaga Producciones, los primeros en hacer musicales de Broadway en Costa Rica. “Estar a su lado como colaborador es una validación al trabajo que he realizado”, dice.

Estudió Teatro Musical en México y tuvo la posibilidad de conocer el medio allá. “En mi escuela compartía el salón de clases con actores que había visto en televisión. Como parte de los talleres realicé funciones en Teatros y audicioné para varios musicales, pero nunca llegué a trabajar formalmente”, detalló.

La pandemia le permite trabajar como uno de los embajadores para Latinoamérica de una productora llamada Go Broadway, lo que le ha dado la oportunidad de conocer directores y productoras de Nueva York, España y Argentina.

“Cuando pase toda esta emergencia sanitaria espero poder aprovechar esos contactos y moverme en el extranjero para el desarrollo de proyectos como actor y productor”, describió.

¿Qué pensamiento se le viene a la cabeza al ver hecho realidad sueños?

“Que todos los días hay que trabajar y que las cosas no caen del cielo. Nada es para siempre y tengo que pensar en qué posibilidades tengo después. Hace algunos años cargando vestuarios y escenografía en San Ramón yo pensaba “algún día voy a dejar de cargar cosas”… pero aún produciendo para lugares más grandes sigo cargando cosas y va a seguir pasando….jajaja.

Darme cuenta de eso lejos de desmotivarme me enseña a tener los pies en la tierra, es completamente cierto que uno puede perder el piso, pero depende de uno seguir lo más fiel a lo que cree”, concluyó.

En su mente está el recuerdo de un profesor quien le dijo “esta no es una carrera de talento, es una carrera de perseverancia y trabajo”.

