PARTIDA DOBLE EN USA

Buenas noticias para el deporte ramonense, pues dos de los jugadores de Coopenae-ARBA ganaron una beca en Estados Unidos que les permitirá estudiar y practicar basketball y fútbol.

Se trata de los gemelos Mariana e Isaac Cubero, a quienes luego de recibir distintas ofertas el año anterior finalmente les llegó una oportunidad colegial en el Layton Christian Academy que hará que los jóvenes den un salto grande en ambas disciplinas deportivas y puedan recibir educación de alta calidad.

“Para mí como mujer y principalmente como joven, es un orgullo enorme el poder ir a representar al país y dejarlo en alto. He recibido muchos mensajes de apoyo. De hecho uno de ellos fue de una niña de las ligas menores que me dijo que me admiraba y que me deseaba mucha suerte, eso es algo que me llena mucho porque significa que soy un ejemplo para alguien y yo sé que mi experiencia les puede ayudar a que cumplan sus metas y que sepan que todo con trabajo, esfuerzo y disciplina se logra”, comentó la integrante del quinteto femenino.

Los Cubero, con apenas tienen de 17 años, aseguran que la oportunidad a escoger está ligada a la formación académica y claro, ambos son estudiantes destacados en el Colegio Bilingüe San Ramón.

“El estudio fue una de las cosas que influyeron en la decisión de nosotros, el cole al que vamos es muy exigente. Los coaches nos explicaron que ahí primero uno es estudiante y después es deportista, nos explicaron que el estilo de vida allá es entrenar y estudiar, estudiar y entrenar. Para mí lo más importante para una beca es literalmente el estudio porque uno nunca sabe que puede llegar a pasar en un futuro y el estudio es lo que a uno le puede permitir trabajar”, mencionó Mariana.

“Esta oportunidad que se me está dando en la parte personal me hace crecer mucho, aprender mucho para poder llegar a ser un profesional con un nivel académico más alto del que estoy llevando y en el deportivo también. Es un colegio que busca que seamos buenas personas, son retos que van a estar difíciles pero aunque sean difíciles van a sacar lo mejor de uno”, detalló por su parte Isaac.

Para ambos está es una gran oportunidad de aprender de sus compañeros y de sus futuros entrenador, además de la oportunidad de estar en una institución académica tan exigente. Deberán continuar con sus estudios en Costa Rica durante junio y julio y en agosto incorporarse a las lecciones estadounidenses, así en el 2023 podrán graduarse.

La noticia llega acompañada de emociones para los jóvenes, pues para nadie es fácil dejar a su familia, sus amigos y al equipo que los vio crecer. Los Cubero juegan desde que tenían cinco años y algunos de sus entrenadores han estado con ellos 10 años.

ARBA compartió en sus redes sociales un mensaje de apoyo y reconocimiento al esfuerzo y disciplina de ambos, mientras que la familia de los muchachos sabe que será un gran reto para ellos, pero están seguros que dejarán en alto los colores de nuestro país.

“Estamos muy contentos porque es una escuela bien posicionada académicamente, con deportes de mucha disciplina pero ellos son como militares con sus responsabilidades, pese a que saben que la carga académica será bastante pesada, pero buena”, dijo Maricruz Solís, mamá de los gemelos.

Las lecciones en el Layton Christian Academy inician el 18 de agosto, los ramonenses viajarán entre el 10 y el 12 de agosto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...