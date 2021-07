Amanda Muñoz: El atletismo es disciplina, esfuerzo y confianza en uno mismo

Carolina Elizondo

DEPORTES. Con solo ocho años de edad una niña ramonense ganó su primera competencia en una pista de atletismo, nueve años después esa misma niña marcó un nuevo récord nacional en la prueba de Salto Triple en el pasado Campeonato Nacional de Atletismo, su nombre es Amanda Muñoz.

Muñoz tiene 17 años y estudia en el Colegio Bilingüe San Ramón, quiere llevar administración de empresas como carrera y no descarta la posibilidad de aceptar alguna propuesta académica o deportiva en el extranjero. De momento busca nivelar su rendimiento entre el deporte y el estudio, lo cual ha hecho de la mejor manera hasta el momento ya que su nota más baja en el primer trimestre del curso lectivo de este año fue un 95.

“Siempre ha sido difícil pero manejable. En años pasados del colegio lo que hacía era que después de los entrenamientos estudiaba, pero ya ahora que estoy en el último año y vienen los exámenes de admisión tengo que mantener notas para poder entrar a buenas universidades. Soy muy exigente conmigo misma, entonces estoy intentando mantener notas muy muy buenas y para eso me toca esforzarme muchísimo. Lo que hago es que los días que puedo que no necesito ir a la pista asaltar o así, lo que hago es que me levanto a las 4:30 de la mañana para entrenar a las 5:00 y tener toda la tarde libre para poder estudiar e ir a los cursos. Si tengo que entrenar en la en la tarde con los altos y tener que ir a la pista con mi entrenadora estudio después de los entrenamientos”, detalló Muñoz.

Cargada de sueños, metas, disciplina y esfuerzo Amanda ha logrado dejar su nombre en alto en la pista y promete llegar a convertirse en una figura reconocida en el ámbito del atletismo. Así lo dejó en evidencia en el pasado Campeonato Nacional U18 – U20 donde ganó medalla de bronce y ganó nuevo récord en salto tripe.

“En esta competencia me sentí muy bien por primera vez después de la lesión de la que salía en febrero, fue la competencia en la que me sentí con confianza y 100% recuperada. Las emociones durante la competencia fueron muy bonitas porque mi mente estaba positiva y fuerte y no me iba a ir de esa competencia sin el récord. Lo que sentí fue fortaleza y confianza”.

Este merecido logró le permitió ganarse un lugar en la Selección Nacional Femenina, noticia que dio a conocer la Federación Costarricense de Atletismo hace unos días.

“Bueno mi incorporación en la selección femenina depende mucho de rendimiento en mis competencias de este año. Gracias a Dios pude recuperarme bien de la lesión y logré dar un buen rendimiento en el Campeonato Nacional Mayor, entonces me tomaron en cuenta para este centroamericano y es un honor para mí por representar al país, mi objetivo es dejarlos en alto y hacer el mayor esfuerzo a pesar de que ahí tal vez algunos sean mayores que yo”, agregó.

La joven cuenta con el apoyo de su familia y amigos, quienes han estado junto a ella en cada triunfo y en cada momento de crecimiento en la pista que la han llevado a ser quien es hoy.

“Para mí como madre significa un orgullo que mi hija esté logrando los recientes resultados del pasado campeonato nacional, no sólo este, sino los logros de los años anteriores que le han ayudado a ella crecer como atleta y como persona y que le acercan a cumplir sus metas a mediano y largo plazo. Definitivamente es parte de mi espiración como madre que me motiva día a día continuar apoyando la y esforzándome en darle todo el apoyo que necesita para seguir construyendo cada día un mejor futuro dentro de la disciplina del atletismo”, así comentó Ana Yency Ureña, madre de la deportista.

Amanda se prepara para próximos campeonatos, continua con sus entrenamientos en el Estadio Nacional y junto a su entrenadora Jesica Sánchez. Se siente preparada para futuro retos y espera mejorar en los pequeños aspectos que le faltan por pulir, espera ser un buen ejemplo para que otros jóvenes continúen con sus prácticas deportivas y les dice que no abandonen sus sueños.

“Yo quiero decirles que el atletismo es disciplina, esfuerzo y confianza en uno mismo. Hay que tener paciencia, los resultados no vienen de la noche en la mañana, es un trabajo constante, nunca hay que compararse con el resto y hay que seguir adelante”.

