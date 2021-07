Chanel: Su historia en las calles, el ser humano “con deseos de superación” (Primera parte)

Son casi las 6 de la tarde. Como cada día, Chanel Montiel se prepara para salir a las calles de San Ramón a ofrecer sus servicios como trabajadora del sexo.

Ella es una de las transexuales que, desde hace ya algún tiempo, laboran frecuentemente en San Ramón. Su presencia no pasa desapercibida para quienes transitan 200 metros al norte de los semáforos de entrada al cantón.

Su rutina de transformación tarda alrededor de 25 minutos. Este proceso se puede adelantar para hacerlo en horas de la mañana o la tarde, todo depende de que algún cliente la llame para citarse en una cabina, un hotel o en la casa de habitación de Chanel.

Ella tiene 25 años de edad, de los cuáles ya suma diez trabajando como servidora sexual. Sus inicios estuvieron apoyados por otras transexuales de Alajuela y San José, quienes le dieron su ayuda para iniciarse en la actividad.

“En mi adolescencia había una disco gay, donde hacían tardes juveniles. Yo la frecuentaba en compañía de varias amistades. Veía los shows de Drag Queen (transformistas) y me llamaba mucho la atención como se veían. Para mi cumpleaños número 15 decidí vestirme de chica”, recordó.

De su niñez y adolescencia afirma que fue una etapa de su vida bastante bonita. Como ella misma asegura “gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mi familia”.

“Fue una decisión difícil, ya que en mi casa a pesar de que mi madre me apoyaba bastante, mi padre era bastante machista”, respondió al preguntarle cómo fue el proceso de vestirse como mujer.

“En la calle siempre hay temores”

La lista de cantones donde Chanel Montiel ha ido a trabajar es bastante amplia. En ella figuran: Alajuela, San José, Cartago, Heredia, Guácimo, Siquirres, San Ramón, Palmares, Grecia, Naranjo, Sarchí, Liberia y Playas del Coco.

Chanel atiende de cuatro a seis clientes diarios.

¿Qué miedos debió enfrentar al iniciar en esta actividad? Por ejemplo, ¿qué dijeron sus padres, familiares y amigos?

“Ese miedo de salir a la calle y no saber qué te dirán o cómo te tratarán las demás personas, es bastante incómodo. Con el paso el tiempo he aprendido a tener seguridad en mí misma y a ignorar a esas personas que les gusta ofender”.

¿Cómo describiría sus primeras veces? ¿Aparecieron temores de no ser contactada?

“Siempre existe esa desconfianza con quién te toparás, todo tipo de experiencias, momentos incómodos y momentos agradables”.

¿Ha vivido alguna experiencia amarga en su trabajo?

“He tenido experiencias incómodas. Ha existido clientes que no quieren pagar, me han dejado botada, me han agredido y asaltado”.

El trabajo parece riesgoso, ¿alguna vez ha pensado en dejarlo?

“En 10 años de ejercerlo he hecho pausas por cuestiones personales. Hoy en día la población de chicas transexuales contamos con apoyo de activistas que luchan por nuestros derechos (estudio, ayuda, comida, etc.) sería bonito poder tener un trabajo en una tienda o en una empresa sin importar tu orientación sexual”.

“Anhelo terminar mis estudios”

“Dejando a un lado mi trabajo y mi orientación sexual, soy un ser un humano que ama compartir en familia los lindos momentos que nunca se olvidan y disfrutar de la vida cada segundo”, así describe al hablar de quien es Chanel Montiel como persona.

Con naturalidad y mucha seguridad reconoce que es una persona creyente en Dios.

“Soy católica y creyente de que existe un Dios. Cada vez que salgo a trabajar le pido que me cuide y me permita a llegar a mi casa sana y salva”, reafirmó.

Según dice, en la actualidad no está estudiando y como muchas otras personas enfrenta problemas para conseguir un trabajo.

“Por ahora no estudio. El desempleo es terrible, he dejado currículum por todo lado. Mi último trabajo fue como bartender en un local comercial”, explicó. Agregó que por ahora su meta principal es concluir el bachillerato.

Ella afirma que en San Ramón lleva una doble vida, ya que no es transexual las 24 horas. En nuestra segunda entrega les contaremos otros detalles del trabajo y vivencias de Chanel Montiel.

