Hecho en México edición de lujo

Hecho En México Edición Especial – Tracklist:1. A Qué Sabe El Olvido2. Caballero3. Decepciones4. Te Olvidé5. Más No Puedo6. Mudanza A La Luna7. Por Tu Adiós8. Mentí9. La Mesa 2010. Hasta En Mis Huesos11. Nuestro Gran Secreto12. Duele13. Eso Y Más14. Decepciones15. No Prenderé La Luz16. Ibas De Salida17. No Lo Beses (Versión Mariachi)