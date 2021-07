Jessica Sánchez: Dentro y fuera de la pista de atletismo, la entrega lleva al éxito

REPORTAJE ESPECIAL | Jessica Sánchez Zumbado, tenía siete años cuando decidió participar en una competencia escolar, en la disciplina del atletismo. De esa oportunidad recuerda que llegó en segundo lugar.

Ella, una niña que vivía en la comunidad de Berlín de San Ramón, dio así sus primeros pasos en una disciplina deportiva que le ha dado grandes alegrías personales. Su trabajo arduo en la pista también significó alegrías para el cantón de San Ramón y para Costa Rica, ya que fue integrante de la Selección Nacional de Atletismo.

“Realmente como era tan pequeña corría porque me gustaba, no era como que había visto algo o alguien me dijera que era buena o mala. Simplemente me gustó, le dije a mi papá si podía participar en una competencia de la escuela y así inicié”, recordó.

Posterior a esas primeras aventuras en el atletismo, ella se sumó a otro evento escolar, pero esta vez en una etapa de la región. Ahí ganó en 400 metros, siendo la menor de las mujeres que competían.

“Ese día casualmente estaba entrenando el equipo de Juegos Deportivos Nacionales de San Ramón y me invitaron a formar parte. Me sentí muy feliz porque todas eran muy grandes. A pesar de que mi meta era ganar, al verlas me asusté y jamás pensé ganar”, comentó.

A los 9 años, Jessica tuvo la oportunidad de participar en el primer Campeonato Centroamericano en San Salvador. Posteriormente, cada año de su vida como atleta fue seleccionada nacional hasta el año 2014, cuando se retiró oficialmente.

“Tuve participación en Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, así como competencias en Estados Unidos, República Dominicana y México. Logré ser campeona centroamericana, durante varios años, en distintos eventos”, explicó.

Llegó la hora del adiós

“A los 21 años dejé de competir, ya que mi tiempo era limitado para poder entrenar porque trabajaba y estudiaba. Considero que para lograr un buen nivel se requiere tiempo para una buena preparación y el tiempo que tenía no era el necesario para poder mantener un buen nivel, así que le di prioridad al estudio y el trabajo”, explicó.

Jessica Sánchez estudió Educación Física porque siempre le encantó poder enseñar y siempre soñó con dejar algún legado positivo en niños y adolescentes, por medio del deporte me pareció una herramienta genial.

“Cuando estaba estudiando se dio la posibilidad de ser asistente del equipo de Juegos Nacionales de San Ramón y claro sin pensarlo acepté. Ser tan joven muchas veces fue motivo de crítica, por no tener la experiencia como entrenadora o asistente”, mencionó.

Y sin duda esa fue una de las mejores decisiones que tomó, pues dice que desde el día uno y hasta hoy ha disfrutado mucho el proceso de ser asistente y actualmente entrenadora del equipo de Atletismo de San Ramón.

“Estudié Educación Física, sin embargo, realicé y realizo los cursos que brinda la Federación Costarricense y la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) a nivel internacional. Poco a poco me he ido capacitando, buscando siempre poder brindar mejores herramientas a mis atletas”, destacó.

Durante el año 2013, Jessica Sánchez se mantuvo como asistente del equipo ramonense de atletismo. Ya para el 2014 asumió el enorme reto de ser la entrenadora.

“Mi sueño siempre ha sido poder hacer cumplir las metas de mis atletas y cada paso de ellos me llena mucho de ilusión. Todo son etapas. Para muchos clasificar a una final de Juegos Nacionales era todo un reto, ahora muchos ya buscan un Centroamericano y otros ya saben lo que es estar en un Panamericano. Todas estas etapas me llenan de gran alegría, pero me hace ponerme más retos para poder brindarles todas las herramientas para lograr esos objetivos”, aseguró.

Trabajo, dedicación y disciplina

“Siempre he sido muy exigente porque sé el potencial que tenemos en San Ramón y siempre se los hago ver a los chiquillos que, con disciplina, logran todo lo que ellos se proponen y a pesar de que soy tan exigente nos hemos entendido y eso ha logrado que San Ramón en atletismo sobresalga con grandes atletas”, expuso Sánchez.

En nuestro país, las atletas ramonenses bajo el mando de Jessica han logrado los mejores resultados de Juegos Nacionales, la mayor cantidad de medallas y el mayor número de campeonatos nacionales.

En la rama de femenino fueron subcampeonas nacionales 2019, con la mejor atleta femenina de Juegos deportivos nacionales. Hubo dos récords nacionales.

“En el ámbito internacional hemos contado con más de 20 atletas que han conformado selecciones nacionales. Se registran seis campeones centroamericanos, ocho subcampeonatos y seis terceros lugares”, señaló

Hoy San Ramón tiene seis atletas Seleccionados Nacionales en e l Campeonato Norte, Centroamericano y El Caribe De Atletismo (NACAC). Estos deportistas lograron sumar tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce.

“Como atleta aprendí muchas cosas que todavía me son muy útiles, pero siempre hay detalles que hacen mucha diferencia. Sin duda, los atletas se deben ajustar con distintos métodos. Me ilusiona verlos crecer y mejorar sus propias marcas. Con los que están iniciando me ilusiona poder verlos cumplir el sueño de ser seleccionados nacionales y portar un uniforme de Costa Rica. Eso me motiva a seguir trabajando como hasta el día de hoy”, concluyó.

