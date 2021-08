Colegio de Profesionales en Orientación hace un llamado a mantenerse en las aulas

•Desde el 12 de julio regresaron las clases en la modalidad combinada y podría haber un aumento en la desvinculación educativa por parte de los 425 mil estudiantes sin acceso a conectividad.

EDUCACIÓN. Esta semana la mayoría de los centros educativos de primaria y secundaria regresaron a clases al finalizar las vacaciones de medio periodo. Solo en el 2020, más de 90 mil estudiantes abandonaron las aulas según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) y para este reinicio del curso Lectivo, se contabilizan casi 425 mil estudiantes que no tienen acceso a conectividad para completar su proceso educativo. Por eso, ante esta realidad, el Colegio de Profesionales en Orientación hace un llamado para que todas las personas desde cualquier rol en el que se encuentren, evitemos la exclusión escolar.

“Las personas estudiantes abandonan las aulas por problemas económicos, situaciones a nivel familiar como: agresión, violencia en todas sus formas, desintegración familiar, bajo rendimiento académico, desigualdad social, entre muchos otros aspectos. No solamente es una elección individual, es una responsabilidad de todas y todos”, explicó Josie Israelski Pérez, miembro de la Junta Directiva del CPO.

La desvinculación educativa afecta no solo a las y los estudiantes sino también a las familias, por eso el llamado es directo para que como un “equipo” se acompañen en este proceso. El mejor camino, ante el riesgo de exclusión del sistema, es re- portar la situación y buscar ayuda. El aparato educativo tiene herramientas para apoyar a estas familias y evitar que las personas estudiantes se desvinculen de su proceso educativo.

“La educación es un derecho, y no solamente es la asistencia a un centro educativo. Es toda la formación integral que la persona estudiante obtiene en habilidades y competencias que exigen el mundo actual, a pensar y soñar en un mejor futuro”, indicó Israelski.

En lo que compete al área personal, el Colegio hace un llamado al estudiantado a buscar apoyo académico y emocional con las personas profesionales en Orientación disponibles en cada centro educativo. El análisis personal parte de la necesidad de visualizarse en un futuro profesional eso motiva la búsqueda de formas para mejorar los hábitos de estudio, a participar en las actividades recreativas y en las oportunidades que les brindan las instituciones.

“Este es un trabajo en conjunto con la familia, el centro educativo, las personas estudiantes y el sistema público en general. La responsabilidad no solo puede ser de la persona estudiante, sino que debe ser de todas las personas involucra- das porque eso suceda. No es solo una decisión autónoma, es una situación provocada por diversos actores. Debemos ser garantes de ese derecho inalienable de las y los estudiantes”, concluyó el Lic. Israelski.

Para el profesional en Orientación, no solamente es importante analizar la necesidad de ser educados, sino también que las situaciones alrededor no propicien la exclusión de personas estudiantes que aún con el deseo de seguir, no lo pueden hacer.

