Recomendaciones para afrontarlo, cuando se tienen hijos.

Autor: Msc Andrea Fernández Villalobos. | psicolaboral.andrea@gmail.com

El divorcio es un proceso que implica una pérdida de una situación ideal donde tanto padres como hijos estaban juntos, por lo tanto, es una pérdida para todos los miembros de la familia. Como toda pérdida, trae dolor y cada persona lo procesa diferente.

Ante este dolor se puede llegar a evitar el sufrimiento a mediano plazo si los adultos involucrados no siguen enojados con sus exparejas por consiguiente no trasmiten ese enojo a sus hijos, la conducta que asume cada padre frente a lo que acontece es la mayor influencia sobre sus hijos.

El divorcio no pone fin a los conflictos entre los padres, ya que este no termina con la separación, sino cuando cada integrante de la pareja que se disolvió elabora la relación, con sus aspectos positivos y negativos.

Cualquiera que sea la situación que se este viviendo, es importante que se tomen los siguientes aspectos que se enumeraran a continuación con el objetivo de que el divorcio sea lo mas favorable posible:

Acuerden hablar solo de los hijos, cuando se falte el respeto o se hagan reclamos emocionales de la pareja, detengan la comunicación.

Entender que cada uno de los padres es el padre que es.

Elijan un lugar neutro fuera de la casa donde viven los hijos para hablar cuando sea necesario.

Evitar el whatsapp si el tema es conflictivo. Antes de mandar un mensaje re-lea y piense como se sentiría usted de recibirlo.

No use a los hijos de mensajeros

Evite acusar, ni culpabilizar al padre o madre.

Asuma la responsabilidad cuando la tenga.

Evite ponerse como víctimas de la situación, pues los hijos, lo pueden interpretar como débiles y por lo contrario necesitan siempre sentirlos fuertes. Para los hijos, la fortaleza es verlos enfrentando la situación por más difícil que sea.

No utilicen la desvalorización y descalificación de su ex pareja. Ni deje en manos de los hijos/as la responsabilidad tanto emocionales como legales, económicas, etc, son los padres como adultos que deben hacerse cargo de encontrar soluciones a sus conflictos.

Como y cuando les contamos, los padres son los responsables de transmitir a sus hijos la noticia de la separación, no deje en manos de nadie esta tarea. Este es un momento difícil para ambos, por lo tanto, es preferible que estén juntos en el momento de enfrentar a los hijos para darles la noticia.

Cuando la decisión está tomada, lo ideal es que se comunique por la mañana, pues los niños tienen tiempo de empezar a procesar y a preguntar durante el día.

Aclarar que la pareja conyugal se separa, pero la unión padres e hijos es indisoluble, nunca se puede romper.

Cuando los niños son pequeños no hay que brindar muchos detalles sobre la ruptura, sí sobre cómo será la rutina luego de la separación. Importante a cualquier edad de los hijos que los padres tengan claro sobre dónde y con quién vivirán sus hijos luego de la separación, a que colegio irán, cómo será el régimen de visitas, qué pasará los fines de semana, vacaciones, sus cumpleaños, fiestas familiares y tradicionales. Importante que los padres les transmitan a sus hijos cómo será la rutina luego de la separación, pues esto les brindará orden y tranquilidad.

Si preguntan si alguno de los padres volverá a casarse o tener otra pareja, la respuesta tiene que ser que, en este momento, no está dentro de lo que le ocupa a cada adulto y que, en un futuro, se verá. Ahora no es el momento de pensar en nuevos integrantes. Además, es un tema de adultos.

No hay que prometer algo, ya que nadie sabe qué sucederá con el transcurso del tiempo. Ejemplo, nunca me volveré a casar… etc.

Se debe evitar decir que se separarán por un tiempo y luego verán. Esta estrategia no es adecuada porque despiertan falsas expectativas y perderán la confianza en ellos y al pasar del tiempo generara frustración.

Lo más importante es que los padres encuentren calma y determinación para comunicar la noticia.

Recordar siempre que los adultos son los responsables de la situación y que esta sea traumatizante o no para los hijos depende de la reacción y comportamiento de los padres divorciados, cuidemos la salud emocional de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad.

