ESTUDIANTE TICO PODRÁ SER “CIENTIFICO POR UN DIA”

NACIONAL. Este año los estudiantes costarricenses tendrán la oportunidad de ser parte de los proyectos que desarrolla la NASA, se trata del concurso de ensayos “Científico(a) por un día”.

El Concurso inició hace 15 años en Estados Unidos y en los últimos años se ha abierto a otros países. Es organizado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Administración Nacional de Aeron

áutica y el Espacio (NASA, busca involucrar a menores desde los 9 a 18 años para que escriban un ensayo donde compartan sus ideas sobre la exploración espacial entorno a una de tres lunas de Urano: Ariel, Oberón y Titania.

Ana Cristina Vásquez, Encargada Nacional de Concurso de Ensayos ‘Científico(a) por un día’, comentó que la inscripción está abierta a todas las instituciones del país, en inglés o español. Pueden participar centros privados y menores de edad que estén cursando sus estudios de bachillerato a distancia, además de estudiantes del MEP.

“Como la organizadora nac ional del concurso, espero poder aprender de la inspiración e innovación creativa de nuestra niñez y adolescencia, aunado al reconocimiento internacional que la misma conlleva. Tal como se indica en las siguientes especificaciones del concurso, los tres ensayos ganadores serán publicados junto a una fotografía de los autores(as) en la página de la NASA. Asimismo, todos los participantes recibirán un certificado de participación”, detalló Vásquez.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Quienes deseen participar deben escribir un ensayo sobre una de tres lunas de Urano: Ariel, Oberón y Titania con un máximo de 300 palabras contestando

las siguientes preguntas: ¿Cuál de las tres lunas es más interesante y explica por qué?, Si pudiera convertirte en el/la siguiente astronauta costarricense y explorar esa luna que eligió en mayor detalle ¿Cuál de esas tres lunas visitarías? ¿Qué puede aprender con relación a lo que ya se sabe de ellas? ¿Qué más haría como astronauta costarricense por el país?

DEBE TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

1) Cada estudiante solo tiene permitido enviar un ensayo. Los ensayos pueden ser realizados por 1 estudiante, o en grupos de hasta 4 estudiantes.

2) Los ensayos deben ser menores a 300 palabras. Cualquier ensayo mayor a 300 palabras será descalificado.

3) Para propósito de este ensayo, no se requiere incluir bibliografía. No obstante, los trabajos deben ser originales y cualquier material plagiado será descalificado.

4) No se permiten imágenes, adjuntos o links adicionales en el cuerpo del ensayo.

5) Las habilidades de redacción y comunicación son importantes para ser un científico o científica, la buena gramática se considera una cualidad en las ideas presentadas en el ensayo.

6) Los ensayos se juzgarán solo entre similares niveles educativos:

Grupo 1: estudiantes de quinto y sexto año

Grupo 2: estudiantes de sétimo y octavo año

Grupo 3: estudiantes de noveno a duodécimo año

7) Datos de contacto de menores de edad no deben ser incluidos en el ensayo. Los ensayos deben enviarse por parte de un adulto (familiar, profesor o encargado legal). Para efectos de este concurso, no se tendrá contacto directo con ningún menor de edad.

9) Se invita a los

y las profesoras a usar es

te ensayo como trabajo extra clase. En tal caso, por favor enviar los ensayos de manera conjunta, indicando los estudiantes que participaron (grupos no mayores a cuatro pers

onas) y datos del centro educativo.

10) Una vez que los ensayos ganadores son elegidos por los jueces, a los y las responsables de cada estudiante ganador se les contactará para brindar una fotografía de los y las estudiantes ganadores(as). Estas fotos deberán incluir una autorización firmada de los padres o encargado legal para ser publicadas en el sitio web de JPL.

11) Cada participante recibirán un certificado de participación de forma digital.

El ensayo se puede realizar en español o en ingles, la fecha límite de recepción de ensayos es el 9 de setiembre, deben ser dirigidos al correo electrónico cientificxporundia@outlook.com o anacvv211@outlook.com.

Para más detalles puede visitar la página: https://rps.nasa.gov/scientist-for-a-day/home

