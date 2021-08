‘Happier Than Ever’ la obra más cruda y confesional de Billie Eilish

ESPECTÁCULOS | Billie Eilish lanzó su muy esperado álbum de estudio de segundo año,’Happier Than Ever’ en Darkroom / Interscope Records. El largometraje de 16 pistas resulta ser otro triunfo bienvenido para la música popular. Una combinación de no ficción y fantasía, Eilish sale a la palestra como una de las compositoras más preciadas, talentosas e intrincadas de su generación. Tejiendo ingenio afilado, observaciones cotidianas, secretos y escapadas, mientras exploras lo que es ser un ser humano complejo, navegando por el mundo moderno. Los oyentes quedarán encantados y cautivados por este nuevo capítulo, mientras entrega su obra más cruda y confesional hasta la fecha.



La esencia, el arte y la paleta de colores del álbum se inspiraron en algunos de sus artistas favoritos de todos los tiempos, Julie London, Frank Sinatra y Peggy Lee,y la “era dorada” de los años 1950 y 60 que reinaron. Producida por su hermano FINNEAS en su estudio casero de Los Ángeles, ‘Happier Than Ever’ consolida a Billie Eilish una vez más, como una de las artistas pop más cruciales de nuestro tiempo. Escucha ‘Happier Than Ever’ AQUÍ.



Acompañando el lanzamiento de ‘Happier Than Ever’, está el video musical que induce a la protuberancia de la gallina de los golpes de gallina para su último sencillo y homónimo del álbum. El video fue dirigido por Eilish y captura perfectamente el espíritu de la pista. Mira el video musical oficial de ‘Happier Than Ever’ AQUÍ.

En otras noticias,

billie Eilish, siete veces ganadora del premio GRAMMY®, hará su debut en Disney+ con”Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles”, una experiencia de concierto cinematográfico, que se estrenará a nivel mundial el viernes 3 de septiembre. Recién salido de los talones de su flamnte álbum, “Happier than Ever”, el original de Disney+ contará con una interpretación íntima de cada canción en el orden secuencial del álbum, por primera y única vez, desde el escenario del legendario Hollywood Bowl.



Dirigido por Robert Rodríguez y por el ganador del Oscar Patrick Osborne, el especial también incluirá elementos animados, llevando a los espectadores a un viaje de ensueño por la ciudad natal de Billie, Los Ángeles, y sus telones de fondo más icónicos. “Happierthan Ever: A Love Letter to Los Angeles” presenta FINNEAS,el Coro de Niños de Los Ángeles,la Filarmónica de Los Ángeles dirigida porel Director Musical y Artístico Gustavo Dudamel, y el guitarrista brasileño de renombre mundial, Romero Lubambo,con arreglos de orquesta de David Campbell. “Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles” fue producidapor Interscope Films y Darkroom Productions,en asociacióncon Nexus Studios y Aron Levine Productions,con Kerry Asmussen como director de conciertos en vivo y Pablo Berron como director de fotografía.



El video musical oficial de ‘Happier Than Ever’ hizo su estreno en MTV Live, MTVU y en la cartelera de Viacom CBS Times Square.



‘Happier Than Ever’ el álbum está en todas partes ahora.





