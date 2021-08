Natalia Esquivel y su trayectoria artística

Por Carlos Javier Jarquín ARTE Y CULTURA | Este año en Centroamérica estamos celebrando el Bicentenario de independencia, a lo largo de estos 200 años de historia hemos tenido el privilegio de que en esta tierra privilegiada hayan nacido hombres y mujeres que nos han dado gloria en lo que tanto aman destacándose a nivel internacional. Mi aprecio y admiración para los artistas, atletas, comunicadores, empresarios y soñadores contemporáneos que cada día se levantan con toda la energía positiva del universo para construir ese espectacular legado al que han sido llamados. Hoy desde este formato y gracias a este distinguido medio de comunicación tengo el honor de compartir una entrevista que le realicé a una artista polifacética costarricense que desde el sábado 15 de diciembre de 1973 que inició su estadía en este mundo terrenal, lo único que ha hecho es aprovechar al máximo cada minuto de su respiración qué aunque ha tenido numerosos obstáculos, jamás se ha rendido, hablo de una las más brillantes cantautora de la actualidad que tiene Costa Rica, Natalia”> Natalia Esquivel Benítez es compositora, guitarrista, cantautora, escritora, poeta, cantante, educadora e investigadora costarricense Dentro de su formación profesional Esquivel posee un Bachiller en la carrera de Música, con dos especializaciones; una en la ejecución de la guitarra (2002), y otra en educación musical (2003) por la Universidad Nacional de Costa Rica. Por otro lado, en el año 2007 obtuvo una beca ISEP-UNA para obtener una maestría en educación musical en la Universidad de Indiana en Pensilvania, Estados Unidos. Además, es bilingüe español-inglés y posee estudios en Filología Española y Composición Musical. Egresada de la Universidad Nacional de Costa Rica en donde concluyó las carreras en Música, especializada en guitarra y educación musical. Realizó una maestría en educación musical, en la Universidad de Indiana en Pensilvania, Estados Unidos, beca otorgada por la Universidad Nacional y el convenio ISEP. Ha desarrollado una importante trayectoria como cantautora, realizando actuaciones en diferentes lugares de importancia cultural dentro de su país de origen, así como a nivel internacional. En esta entrevista conoceremos brevemente su faceta, como cantante, poeta, compositora, madre, hija, profesional, amiga y sobre todo la mujer mortal que ha llegado al mundo a inspirar, vivir, amar, crear, compartir y a hacer historia desde lo que tanto le encanta hacer, felicidades Natalia Esquivel por ser un ejemplo de éxito y sobre todo lo más importante un ser humano. Fielmente recomiendo que se den el absoluto permiso de conocer el trabajo artístico y literario de esta emprendedora dama, en el cual en un Arrullos de sol y mar y Andamios”> de lluvia fielmente podrán encontrar exquisita inspiración. En el siguiente enlace, Natalia nos lee unos poemas de su autoría: yMXV40L1pfE “> “>

Entrevista

¿Cómo recuerda ese ambiente donde vivió su infancia?

Natalia Esquivel Benítez posa sonriente mostrando la portada de su poemario Arrullos de sol y mar, a la derecha una caricatura inspirada en esta foto, el autor es el escritor, poeta, pintor y caricaturista salvadoreño Atilio Munguía

Mi infancia estuvo rodeada de naturaleza por las visitas que hacía a la finca de mis abuelos en Tilarán, Guanacaste. Estuvo llena de libros, de música. También estuvo colmada de silencios prolongados en los que me sumergía en el juego o simplemente en la contemplación. Era un ambiente lleno de imaginación, soledad y arte. También de desasosiegos. Era una niña muy melancólica, me gustaba estar sola. Era muy sensible.

Nació en San José de Costa Rica, su mamá es española y su abuela materna guatemalteca, ¿de qué manera ha influenciado en su mundo artístico la cultura de estos tres países?

Sobre todo gracias a las visitas que he realizado a España y Guatemala siento que me he vista influenciada por la fuerza y la diversidad cultural. Costa Rica es ese lugar al que siempre reconozco en su exquisita naturaleza. En general mi familia la interculturalidad es importante. Está llena de viajes y uniones de diferentes nacionalidades y entonces, desde pequeña me gustaba esa internacionalidad. Siempre me he sentido bien con la amistad entre personas de diferentes países.

¿Qué tal ha sido el apoyo de sus padres y familiares para su formación profesional, artística y literaria?

Ha sido crucial. Yo decidí seguir un camino en la música y la literatura desde pequeña. Tomé las riendas de seguir ese destino que me ha dado muchas satisfacciones pero también muchos retos debido a ideas preconcebidas acerca de la mujer y su realización como ser humano. Hubo momentos críticos pero siempre he seguido mi estrella y pienso que esa perseverancia, ese camino recorrido es ahora reconocido por la familia. En algunos momentos me han tachado de bohemia… con una connotación peyorativa pero no creo que sea tan malo serlo.

Desde su experiencia, ¿cómo ha sido el apoyo con artistas nacionales?

En Costa Rica hay una plataforma interesante de apoyo al artista nacional por medio de algunos estímulos que motivan en cierta manera. Sin embargo, falta mucho más por hacer. Falta fortalecer leyes que apoyen la protección de nuestros trabajos en los medios de comunicación por ejemplo, en la apertura de espacios en los que podamos desarrollarnos y crecer, falta darle más inyección a la economía naranja, en sus diferentes áreas. El artista nacional todavía se encuentra abriendo brecha en nuestro país. Reconozco que ahora hay más apertura, pero si te fijas existen inconsistencias e incongruencias en cuanto a porcentajes de dineros destinados al sector cultura en comparación a otros sectores.

¿Como divides tu tiempo, entre tu familia, creatividad, lectura, trabajo profesional y redes sociales?

La verdad no lo sé…trato de vivir al máximo. Mi niña es mi prioridad pero de igual manera el desarrollo de la creatividad y la lectura son mi motor espiritual. Mi trabajo profesional es el lugar en donde trato de aportar como artista y educadora a la sociedad. Las redes sociales representan ese espacio de proyección más democratizado a las que es importante visitar para brindar contenidos de humanidad y proyectar el trabajo que se viene haciendo, por lo que las visito con cierta asiduidad. Eso sí, me acuesto tarde…

¿Cómo prefieres que la llamen poetisa o poeta y por qué?

La verdad no tengo ningún rollo con esto. Ambas palabras son aceptadas por la Real Academia. El significado peyorativo que se le pudo haber dado a poetisa provenía del pasado. Creo que podríamos rescatar esa palabra y brindarle un nuevo significado que enaltezca a la persona creadora tanto para poeta como para poetisa de cualquier sexo. Sin embargo, qué maravilla poderse definir entre variedad de nombres. Yo por ejemplo como profesional de la música, me declaro música ante los demás…no me gusta decir músico…

A lo largo y ancho de América Latina los estereotipos sobre las mujeres artistas siguen respirando con firmeza ¿Cuáles han sido los más difíciles que ha tenido que superar a lo largo de su carrera?

Sufrí mucho el estereotipo de ser bohemia por haber vivido sola, llevar una vida diferente como persona y música mujer cantando en espacios como restaurantes, bares y hoteles solita con mi guitarra en mano y armando equipos de sonido, en momentos en que Costa Rica todavía se presentaba muy conservadora…creo que no habían muchas mujeres en ese momento haciendo lo que yo hacía de esa manera incluso para sostenerme económicamente antes de dedicarme de manera más consolidada a la educación. Yo soy generación de 1973. También siempre he sido muy genuina y a veces eso no gusta a las personas.

¿Ha materializado los proyectos que emprendió en los últimos 5 años?

Hace cinco años vivía una situación personal muy difícil. Estaba inmersa en una relación tóxica con el papá de mi hija y estaba rompiendo esos lazos. En todos estos años he tenido que salir adelante con mi hija en lo económico, asumiendo el rol de madre que no ha sido fácil, trabajando mucho mi interior, asumiendo retos profesionales académicos, profesionales y artísticos. Te voy a ser franca, nunca pensé lograr lo que he logrado en estos últimos años…pero también lo logré gracias a apoyos importantes de personas y ángeles que siempre me han acompañado.

Su creación artística está dirigida a la comunidad infantil, ¿desde cuándo lo hace? y ¿Qué le inspira cantarle a ellos?

Siempre me ha gustado ese género, desde pequeña leía mucho a los poetas españoles como Federico Garcia Lorca y Rafael Alberti o al mismísimo Juan Ramón Jiménez por ejemplo que son muy musicales. Me maravillaba su mundo poético. Luego en la universidad, desarrollé para mi grado de bachiller, un proyecto de composición musical en el que elaboré un Cancionero basado en la musicalización de poesía y textos literarios, uniendo de esta manera dos artes que desde niña siempre me apasionaron, la música y la literatura. Desde entonces una parte de mi trabajo artístico y educativo ha estado enfocado en crear y brindar recursos musicales y pedagógicos de calidad para la niñez. Me inspira la visión de musicalizar infancias y ofrecer alternativas creativas en el área educativa por medio del arte.

En Nana de la luna hay “poemas y música para cantar, jugar y soñar”, en este (libro-cancionero) también encontramos en el interior muchas ilustraciones de la autoría de Mía, su hija. ¿Qué ha representado para usted hacer este proyecto en colaboración con su niña?

Ha sido reconocer la capacidad de mi niña y disfrutar un trabajo en familia además de apoyar el gusto y el talento de Mía por las artes visuales. Fue muy lindo el proceso, porque ella se sabía las canciones y a través de la música y la letra iba plasmando su pincel en dibujos diversos que transmitían sus sentimientos acerca de las canciones en un trabajo artístico.

Este cancionero vino a reafirmar en mí mi trabajo artístico para el área infantil y mi vocación por trabajar en la educación de una manera creativa y que mejor que haberlo hecho con mi hija.

Arrullos de sol y mar (Club de libros, segunda edición, marzo 2021) son poemas musicalizados dedicados a los niños, muchos de ellos inspirado desde su experiencia materna, ¿Qué simboliza para usted ser madre, artista y profesora?

Simboliza una vida enriquecida, nunca monótona, muy llena de sueños e ilusiones, sacrificio y satisfacciones. Amo esta vida.

Arrullos de Sol y Mar se empezó a escribir cuando supe que estaba embarazada de Mía, lo cual me parecía un milagro ya que pensé que nunca iba a ser mamá. Yo tuve a Mía a la edad de 39 años. La vida me brindó ese regalo extraordinario. Con la segunda edición de este libro ofrecemos al público un libro de calidad en cuanto a la ilustración y los acabados de la edición la cual está a colores. Esta reedición me recuerda que los sueños se pueden cumplir como madre ya que es un poemario en honor a la experiencia de la maternidad, como artista ya que fue con este libro que realicé mi primera publicación como escritora y como profesora porque este proyecto artístico y literario me ha abierto a las puertas a proponer propuestas pedagógicas en las que combino la metodología Orff, la musicalización de poesía, propuestas educativas desde la música y la literatura para la familia, los docentes y las personas en general encargadas de la formación de pequeñines en edades de primera infancia. Esta obra marca el inicio de mi misma como escritora sobre todo.

En su poemario Andamios”>