Programa Aprendo en casa tendrá más horas en televisión por semana

MEP y Sinart están a cargo de la producción que ahora contará con 22 horas semanales con materiales para los estudiantes.

Contenido cuenta con buena cobertura nacional tras alianza con 13 cableras locales.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

El programa Aprendo en casa, del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), es un espacio de enseñanza a distancia que nació en pandemia y que ahora cuenta con más contenido, alcance y horario.

Al inicio, los contenidos del MEP se podían ver en Canal 13 durante una hora al día, pero desde el 16 de agosto la televisora ofrecerá 22 horas de materiales educativos por semana. Los programas se transmitirán de lunes a viernes de 8 a.m. a 10:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m., y los sábados de 9 a 11 a.m.

En esta segunda etapa de Aprendo en casa, tendrá un énfasis especial en español, matemática y estudios sociales en primaria; y de matemática, ciencias y español para secundaria. Además, al igual que en el último año, se mantendrá en vivo el programa del 13 dirigido a la primera infancia.

Con el objetivo de asegurar una mayor cobertura en Costa Rica, 13 medios televisivos regionales se enlazarán con el 13 para transmitir los contenidos educativos. SINART se alió con TVSur, de Pérez Zeledón; Canal 14, Coopelesca de San Carlos; Canal Altavisión, Coopesantos de la Zona de los Santos; Colosal TV de Ciudad Neilly, Anexión TV de Guanacaste; Canal 8 de Los Chiles, Orotina Online, San Vito TV, TV Guácimo, Cable Sur, Cable Ballena, Cable Caribe y Zarcero TV.

La ministra de Educación Pública aseguró que estos contenidos serán de gran utilidad en el proceso pedagógico: “Aprendo en Casa, Franja Bicentenario viene a complementar la educación combinada que brindamos a nuestro estudiantado. Estamos potenciando un contenido dinámico y de calidad, completamente alineado con el desarrollo de habilidades esperadas, pues es generado con el liderazgo del MEP, como ente rector”.

Contenido educativo cuidado

Desde el inicio de la pandemia, Canal 13 transmite contenido educativo, para lo cual el MEP ha asignado docentes que exclusivamente trabajan en el proyecto, a fin de garantizar que los materiales estén alineados con los programas de estudio y la política curricular vigente.

Este espacio funciona como un acompañamiento constante para la mediación pedagógica que realiza el MEP en el aula y a distancia, por medio del modelo combinado; por ello, los materiales que se transmiten en TV van acorde con los contenidos de los programas de estudio.

Con el fin de cubrir el horario extendido de esta franja, Canal 13 utilizará los productos audiovisuales que ha ido creando el MEP para sus diferentes poblaciones estudiantiles.

