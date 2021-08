¿Qué consecuencias genera ser padres exigentes?

Autor: Msc Andrea Fernández Villalobos.

Correo. psicolaboral.andrea@gmail.com

La tarea de ser padres y madres, no es fácil y muchas veces decimos o escuchamos decir… no me dieron el manual, en cuanto a crianza se refiere.

Ni mucho ni poco, ser muy permisivos o muy exigentes puede generar consecuencias emocionales negativas. Exigimos que sean educados, inteligentes, buenos deportistas, músicos, que sean casi perfectos.

En el afán por educarlos bien y corregirlos, si hacen algo bien, les decimos, la próxima puede hacerlo mejor, o señalamos lo que estuvo mal, diciendo pon más atención en esto para que sea mejor la próxima, esto genera una sensación de no ser suficientes de que si no logro ser el/la mejor en esta tarea no soy bueno/a no soy suficiente y por lo tanto mis padres no me quieren, o una demanda de perfeccionismo, en la que mis deberes y obligaciones son tan altos que nunca seré suficientemente bueno para los demás o para sí mismo.

Como consecuencia podrían ser, perfeccionistas si se proponen cumplir con las exigencias o metas y las cumplen posiblemente seguirán este patrón llegando a ser adultos exigentes y perfeccionistas, creyendo que siempre deben ser competentes y capaces de lograr casi cualquier cosa y que deben tener la aprobación de los demás y en la vida ¿Realmente se puede lograr todo a la perfección?.

Si por otra parte estas exigencias que depositan los padres en los hijos son demasiado altos y estos no las pueden cumplir el niño/a se sentirá frustrado, se revelará y, en consecuencia, se bloqueará. Todo esto se traducirá en inseguridad, dependencia, baja autoestima y predisposición a la ansiedad y depresión cuando sea adulto.

Algunos consejos para evitar ser padres exigentes:

Dedicar el tiempo necesario a tus hijos y hablar con ellos acerca de su día a día.

Entusiasmarlo y animarlo las veces que sea necesario.

Conocer qué es lo que les gusta, cuál es su hobby o deporte favorito.

Si no tienen un objetivo, ayudarlos guiándoles a que deseen uno.

Brindarles afecto.

Felicitarlo ante cada objetivo logrado.

Reconocer el esfuerzo que han puesto en lograr sus tareas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...