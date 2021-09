¿Cómo ayudar a sus hijos en el proceso de aprendizaje del inglés?

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

SAN JOSÉ. La pandemia llegó para transformar nuestras vidas en muchos aspectos. Uno de esos, los tiempos que por lo general permanecemos en casa debido a las restricciones y tendencias.

Los centros educativos migraron a un modelo de educación virtual, que actualmente se combina con clases presenciales. Acciones que obligan, en cierta medida, a que padres de familia se comprometan un poco más con la educación de sus hijos.

Rebecca Palacios, educadora con más de 20 años de experiencia, de la Fundación Age of Learning tiene cinco consejos clave para apoyar a sus hijos e hijas en el proceso de aprendizaje:

1. Involúcrese en el proceso educativo a través de herramientas educativas: En el mercado existen cientos de opciones en línea que pueden ayudar a los niños y niñas a aprender mientras juegan. Una de estas es ABCmouse Aprende Inglés, una plataforma gratuita e integral para que niños de 3 a 11 años se desenvuelvan con confianza mientras aprenden un nuevo idioma. La sección para padres del app permite escuchar y ver el progreso.

2. Distribuya el tiempo sabiamente: Con solo 45 minutos semanales dedicados a una misma actividad, el niño o niña comienza a crear hábitos, lo ideal es distribuir ese tiempo en varios días a la semana. Entonces si a su hijo le cuestan las matemáticas o el inglés, trate de dedicar 10 minutos de lunes a viernes para que su pequeño realice un ejercicio o aprenda una palabra nueva en inglés.

3. Establezca buenas prácticas comprobadas: Escribir listas, horarios, calendarios, recursos visuales que el niño pueda relacionar con lo que está aprendiendo. Utilice colores y hojas con contenidos muy puntuales que sus hijos estén viendo en clases. Por ejemplo, colocar palabras nuevas en inglés en el refrigerador, fechas o inclusive nombres o ecuaciones que lo inviten a resolver acertijos.

4. Incluya el vocabulario visto en clase en acciones cotidianas: Las familias pueden familiarizarse con el vocabulario a través de ejercicios de repetición. Incluir las palabras aprendidas en el entorno directo, fortalece la retentiva del niño o niña. Por ejemplo, etiquetar los envases donde está el café o el azúcar con las palabras en inglés.



5. No tenga miedo de involucrarse: En el proceso de aprendizaje es normal sentir miedo, angustia o incomodidad, sobre todo si se trata de un tema con el que el padre o madre no está familiarizado. Recuerde, usted no tiene que saberlo todo, no siempre tiene todas las respuestas, pero sí tiene la capacidad de buscar una respuesta.

